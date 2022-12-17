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Допинг

17 декабря, 18:37

Поздняков — о санкциях ВАДА: «Эта страница закрыта!»

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что ОКР продолжает активную работу по укреплению антидопинговой культуры в российском спорте.

«Сегодня закончилось действие двухлетних санкций Всемирного анти-допингового агентства (ВАДА), которые были наложены по итогам решения CAS 17 декабря 2020 года. Как и ожидалось, никаких оснований для продления этих мер не было и не могло было быть. Эта страница закрыта!

За последние два года процесс допинг-контроля на территории нашей страны не прерывался, несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19 и другие внешние обстоятельства. По данным ВАДА, c января 2021 года по декабрь 2022 года наши спортсмены сдали более 31 000 допинг-проб — в среднем это более 42 проб в день, вне зависимости от выходных или праздников. Уверенно можно заявлять, что на данный момент российские спортсмены являются самыми тестируемыми в мире», — написал Поздняков в Telegram-канале.

Согласно решению CAS, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года были лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх. России было запрещено в течение двух лет проводить на своей территории чемпионаты мира, Олимпиады и Паралимпийские игры.

Источник: https://t.me/stanislavpozdnyakov/418
Станислав Поздняков
ОКР
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