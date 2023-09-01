The Indian Express: МОК не разрешил России участвовать в Азиатских играх

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Олимпийский совет Азии (ОСА) сообщил, что россиян и белорусов не допустили до участия в Азиатских играх, которые начнутся 23 сентября, сообщает The Indian Express.
«Никаких российских или белорусских атлетов. И это решение МОК, а не OCA», — говорится в заявление OCA.
На этом турнире россияне могли получить олимпийские лицензии.
В январе Олимпийский совет Азии предложил спортсменам из России и Белоруссии выступить на Азиатских играх. Однако ОСА не получили соответствующего разрешения от Международного олимпийского комитета (МОК).
В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.
Олимпиада в Париже пройдет летом 2024 года с 26 июля по 11 августа.