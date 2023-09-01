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Олимпиада

Сегодня, 18:47

The Indian Express: МОК не разрешил России участвовать в Азиатских играх

Виктория Кравченко
Азиатские игры.
Фото Global Look Press
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Олимпийский совет Азии (ОСА) сообщил, что россиян и белорусов не допустили до участия в Азиатских играх, которые начнутся 23 сентября, сообщает The Indian Express.

«Никаких российских или белорусских атлетов. И это решение МОК, а не OCA», — говорится в заявление OCA.

На этом турнире россияне могли получить олимпийские лицензии.

В январе Олимпийский совет Азии предложил спортсменам из России и Белоруссии выступить на Азиатских играх. Однако ОСА не получили соответствующего разрешения от Международного олимпийского комитета (МОК).

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.

Олимпиада в Париже пройдет летом 2024 года с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230901/aziatskie_igry-1893748261.html
Олимпиада
МОК
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