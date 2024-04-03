Сорокин — об участии российских спортсменов в Олимпиаде: «Не считаю правильным подписывать противозаконные документы»

Генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном участии российских спортсменов в Олимпиаде в Париже.

«Каждый руководитель отдельной федерации имеет право на собственное мнение. Все-таки нужно слушать еще и спортсменов. Это их жизнь и карьера. Многие положили огромное количество труда на подготовку. Не считаю правильным подписывать какие-то этически невыдержанные и даже противозаконные в Российской Федерации документы. Мне кажется, это перебор со стороны международных федераций. Но если таких условий не выдвигается, мне кажется, надо прислушаться к спортсменам. Спортсмены — основа спорта. Все остальные должны им содействовать», — сказал Сорокин «СЭ».

В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Также комитет запретил россиянам и белорусам участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.