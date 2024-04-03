Сорокин назвал несправедливым запрет МОК на участие россиян в церемонии открытия Олимпиады

Генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение исполкома МОК не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже. Также участие в церемонии открытия игр в Париже не смогут принять российские паралимпийцы.

«Считаю, что это несправедливо. Если спортсмены принимают участие, почему они не могут участвовать в церемонии открытия? Не могу понять, в чем логика. Такая могучая организация видит опасность в том, что наши спортсмены лишний раз попадут на камеру? Это как-то несерьезно», — сказал Сорокин «СЭ».

В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Также комитет запретил россиянам и белорусам участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.