Федерация спортивной гимнастики России получила приглашение выступить на Азиатских играх

Федерация спортивной гимнастики России получила приглашение выступить на Азиатских играх, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на главу организации Василия Титова.

«Мы получили приглашение выступить на Азиатских играх. Мы заинтересованы в участии в Азиатских играх», — сказал Титов.

В конце января исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.