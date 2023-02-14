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Федерация спортивной гимнастики России получила приглашение выступить на Азиатских играх, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на главу организации Василия Титова.
«Мы получили приглашение выступить на Азиатских играх. Мы заинтересованы в участии в Азиатских играх», — сказал Титов.
В конце января исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.