Хоркина заявила, что затрудняется поставить себя на место спортсмена в нейтральном статусе

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина затруднилась ответить на вопрос, смогла ли бы она поехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе.

«Я полностью поддерживаю в этом мнение президента России, что каждый представитель сборной должен принять собственное решение, но поставить себя на место действующего спортсмена я сейчас не могу, это невозможно. Я лишь могу посоветовать им тренироваться, преодолевать себя каждую секунду, потому что главная победа — это победа над собой», — приводит слова Хоркиной RT.

Также она отметила, что рада, что спортсмены, выступавшие на Олимпийских играх в Токио, участвуют во внутренних соревнованиях, так как это является большим стимулом для молодежи.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.