Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

20 марта, 15:58

Мамиашвили заявил, что пока рано говорить об участии российских борцов в Олимпиаде в Париже

Алина Савинова
Telegram Дзен

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал ситуацию с участием российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже.

«Отбор к Олимпиаде и участие в ней — это две совершенно разные вещи. Пока мы готовимся к отборочным соревнованиям к Олимпийским играм в Париже по женской и мужской вольной и греко-римской классической борьбе. Давайте сперва пройдем этот отбор, а потом уже будем говорить. Не хочется забегать вперед, потому что там нам уже гимны начали писать!» — цитирует Мамиашвили Sport24.

По его словам, пока нельзя быть уверенными в участии российских борцов в Играх 2024 года.

«Пока об участии наших борцов в этой Олимпиаде говорить рано. МОК снова изгаляется, то требует осудить историю нашей страны, устроить демарш и взять оружие в руки, а сегодня никаких осуждений нет. Господи, прости их грешных! Что это за позиция?» — добавил специалист.

19 марта стало известно, что МОК запретил российским спортсменам принимать участие в церемонии открытия Олимпиады-2024. Кроме того, медали атлетов из России не будут учитываться в общем зачете, а награждать россиян будут под музыку без слов.

При этом Международный олимпийский комитет не будет требовать от российских спортсменов подписать декларацию с осуждением СВО.

Источник: Sport24
Олимпиада
Михаил Мамиашвили
2
Обсудить
Читайте также
Тимоти Шаламе снялся в продолжении «Дюны»
Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА до лета 2025 года
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Зайцева о биатлонистах: «Если россиян допустят до Олимпиады, то перспективы самые хорошие»
В ВАДА ожидают, что на Олимпиаде в Париже выступят более 40 россиян
«Не шучу — российские старты ничем не хуже международных». Лыжница Суркова — об отстранении россиян
В ВФП отреагировали на желание Ефимовой выступить на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе
Глава ВАДА заявил, что спортсмены на Играх дружбы будут рисковать здоровьем
Глава УЕФА Чеферин напомнил о покупке Европой газа у России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роднина: «МОК забыл, что есть понятие fair play. Хорошо бы им это напомнить»

Мамиашвили сравнил критерии допуска россиян к Олимпиаде с условиями в концлагере