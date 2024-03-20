Мамиашвили заявил, что пока рано говорить об участии российских борцов в Олимпиаде в Париже

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал ситуацию с участием российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже.

«Отбор к Олимпиаде и участие в ней — это две совершенно разные вещи. Пока мы готовимся к отборочным соревнованиям к Олимпийским играм в Париже по женской и мужской вольной и греко-римской классической борьбе. Давайте сперва пройдем этот отбор, а потом уже будем говорить. Не хочется забегать вперед, потому что там нам уже гимны начали писать!» — цитирует Мамиашвили Sport24.

По его словам, пока нельзя быть уверенными в участии российских борцов в Играх 2024 года.

«Пока об участии наших борцов в этой Олимпиаде говорить рано. МОК снова изгаляется, то требует осудить историю нашей страны, устроить демарш и взять оружие в руки, а сегодня никаких осуждений нет. Господи, прости их грешных! Что это за позиция?» — добавил специалист.

19 марта стало известно, что МОК запретил российским спортсменам принимать участие в церемонии открытия Олимпиады-2024. Кроме того, медали атлетов из России не будут учитываться в общем зачете, а награждать россиян будут под музыку без слов.

При этом Международный олимпийский комитет не будет требовать от российских спортсменов подписать декларацию с осуждением СВО.