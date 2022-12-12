Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада
Париж-2024

12 декабря, 19:42

Министр спорта РФ прокомментировал предложение НОК США допустить россиян к Олимпиаде в Париже

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал заявление президента Национального олимпийского и паралимпийского комитета США (USOPC) Сюзанны Лайонс, которая выстпила с предложением допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже.

«Все чаще в мировом спортивном сообществе звучат разумные высказывания о недопустимости политизации спорта, уровень международных соревнований упал в связи с отсутствием российских и белорусских спортсменов», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Однако министр спорта отметил, что пока не стоит делать поспешных выводов. Оокнчательное решение в этом вопросе остается за Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Наши спортсмены заслуживают участвовать в Олимпийских играх — к самым главным стартам в своей карьере они готовятся всю профессиональную жизнь», — добавил Матыцин.

В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в зарубежных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

Сборная России на&nbsp;церемонии открытия Игр в&nbsp;Пекине. США — за участие России в Олимпиаде-2024. Вопрос решен?

Источник: https://tass.ru/sport/16572741
Олимпиада
Олег Матыцин
Читайте также
Олимпийский комитет США выступил за участие российских спортсменов в Играх-2024 в Париже
КХЛ уходит с телевидения? Матч звезд не показали на ТВ
СМИ узнали об ответе Кремля на потолок цен на российскую нефть
Великобритания ввела новые санкции против России
В правительстве прояснили влияние «умных» счетчиков на цену услуг ЖКХ
Что такое социальное предпринимательство
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Сорокин заявил, что Россия готова проводить крупные турниры после снятия санкций
В Совете Федерации призвали не рушить мосты с Европой при переходе в Олимпийский союз Азии
Агапитов назвал заявление НОК США очередным извращением олимпийских принципов
Софья Великая: «Мы до последнего верим, что будем участвовать в Олимпийских играх»
Карякин призвал не испытывать иллюзий по поводу допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2024
Васильев — о заявлении Олимпийского комитета США: «Какой-то благотворительный жест, слабо в него верю»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Софья Великая: «Мы до последнего верим, что будем участвовать в Олимпийских играх»

Деньгин отреагировал на предложение Олимпийского комитета США допустить россиян на Олимпиаду-2024