Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада
Париж-2024

12 декабря, 19:39

Софья Великая: «Мы до последнего верим, что будем участвовать в Олимпийских играх»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая рассказала, как отнеслась к заявлению Олимпийского комитета США о допуске россиян на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Положительно отнеслась к этому заявлению, но не могу сказать, что оно меня сильно обнадежило, — цитирует RT Великую. — Сейчас едва ли не каждую секунду появляются какие-то новости, нет никакой стабильности и определенности, поэтому я буду спокойна только тогда, когда будет реальный результат. Для фехтования это возможность участвовать в отборочных соревнованиях, которые стартуют в апреле будущего года. Если нас к ним допустят, это будет шаг к Олимпиаде. А пока могу лишь сказать, что тренировочный процесс не останавливается и мы до последнего верим, что будем участвовать в Играх».

Сегодня, 12 декабря, Олимпийский комитет США выступил за участие россиян в Олимпиаде в Париже без флага.

В конце февраля МОК в качестве защитных мер рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях.

Источник: RT
Олимпиада
Софья Великая
1
1
Читайте также
Рекорд — уже совсем близко! Овечкин снова забил в пустые ворота
Ягр еще играет! В 50 лет набирает очки и приносит пользу
СМИ узнали об ответе Кремля на потолок цен на российскую нефть
Великобритания ввела новые санкции против России
В правительстве прояснили влияние «умных» счетчиков на цену услуг ЖКХ
Что такое социальное предпринимательство
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Сорокин заявил, что Россия готова проводить крупные турниры после снятия санкций
В Совете Федерации призвали не рушить мосты с Европой при переходе в Олимпийский союз Азии
Агапитов назвал заявление НОК США очередным извращением олимпийских принципов
Министр спорта РФ прокомментировал предложение НОК США допустить россиян к Олимпиаде в Париже
Карякин призвал не испытывать иллюзий по поводу допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2024
Васильев — о заявлении Олимпийского комитета США: «Какой-то благотворительный жест, слабо в него верю»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Карякин призвал не испытывать иллюзий по поводу допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2024

Министр спорта РФ прокомментировал предложение НОК США допустить россиян к Олимпиаде в Париже