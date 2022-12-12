Софья Великая: «Мы до последнего верим, что будем участвовать в Олимпийских играх»

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая рассказала, как отнеслась к заявлению Олимпийского комитета США о допуске россиян на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Положительно отнеслась к этому заявлению, но не могу сказать, что оно меня сильно обнадежило, — цитирует RT Великую. — Сейчас едва ли не каждую секунду появляются какие-то новости, нет никакой стабильности и определенности, поэтому я буду спокойна только тогда, когда будет реальный результат. Для фехтования это возможность участвовать в отборочных соревнованиях, которые стартуют в апреле будущего года. Если нас к ним допустят, это будет шаг к Олимпиаде. А пока могу лишь сказать, что тренировочный процесс не останавливается и мы до последнего верим, что будем участвовать в Играх».

Сегодня, 12 декабря, Олимпийский комитет США выступил за участие россиян в Олимпиаде в Париже без флага.