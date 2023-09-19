Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 11:10

Матыцин: «В случае допуска на Олимпиаду-2024 в Париже смогут выступить 108 спортсменов»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Олег Матыцин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Министр спорта РФ Олег Матыцин в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о максимальном количестве россиян, которые смогут принять участие в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Прогнозы не изменились, цифра была представлена исходя из участия спортсменов в отборочных соревнованиях. Не смогут принять участия командные виды спорта, легкая атлетика уже не будет представлена на Олимпийских играх. Был сделан статистический анализ, и мы пришли к цифре 108 спортсменов, это максимальная цифра. Но она каждый день меняется не в лучшую сторону», — сказал Матыцин.

Ранее председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) Юрий Борзаковский рассказал, что ждет спортсменов, желающих выступить в нейтральном статусе на Олимпийских играх-2024.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Олимпиада
Олег Матыцин
14
Читайте также
Футболистка Эрмосо сделала заявление о непопадании в состав сборной Испании после скандала с поцелуем
Украинец Михайлов отказался фотографироваться с россиянином Усмановым на награждении ЧМ-2023
Во Львове проведут проверку после попытки задержать мужчину в военкомате
СМИ сообщили об изменении отношения бойцов ВСУ к российским военнослужащим
Преподаватель игры на гитаре совратил ученицу на занятии в Ленобласти
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Поздняков считает, что существует большая разница по финансированию из-за санкций в 2018 и 2023 годах
Поздняков считает, что санкции МОК к спортсменам ЦСКА связаны с недобросовестной конкуренцией
Депутат Свищев: «Россия является объемным рынком, в том числе и для УЕФА»
Российский футбол не ждут в Европе. Пора уходить в Азию?
Гаджиев заявил, что президент УЕФА всегда был достаточно лоялен к России
Газзаев заявил, что нельзя обойтись без участия России в мировой футбольной жизни
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпиада-2024 в Париже станет последней в карьере легкоатлетки Фрейзер-Прайс