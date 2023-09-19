Матыцин: «В случае допуска на Олимпиаду-2024 в Париже смогут выступить 108 спортсменов»

Министр спорта РФ Олег Матыцин в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о максимальном количестве россиян, которые смогут принять участие в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Прогнозы не изменились, цифра была представлена исходя из участия спортсменов в отборочных соревнованиях. Не смогут принять участия командные виды спорта, легкая атлетика уже не будет представлена на Олимпийских играх. Был сделан статистический анализ, и мы пришли к цифре 108 спортсменов, это максимальная цифра. Но она каждый день меняется не в лучшую сторону», — сказал Матыцин.

Ранее председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) Юрий Борзаковский рассказал, что ждет спортсменов, желающих выступить в нейтральном статусе на Олимпийских играх-2024.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.