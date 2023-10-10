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Сегодня, 12:56

Матыцин оценил проект ОКР о компенсационных выплатах спортсменам

Артем Бухаев
Корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался об инициативе Олимпийского комитета России о компенсационных выплатах спортсменам сборных команд.

«Считаю, что любые выплаты должны быть за результат. Не как компенсация за что-то, а за результат. Правительственные гарантии, которые были даны спортсменам по итогам выступления на Спартакиаде, Игр БРИКС, Игр Дружбы, будут выполнены. Что касается позиции ОКР, считаю, что целесообразным было бы создать отдельные соревнования для тех, кто не поедет на Олимпийские игры и там разработать систему премирования. Призовой фонд, который был бы направлен на мотивирование достижения результата», — сказал Матыцин.

5 октября президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить возможность поощрения российских спортсменов, тренеров и других специалистов по итогам выступлений на международных соревнованиях. Глава государства ждет доклад по данной теме до 1 февраля 2024 года.

Олег Матыцин
ОКР
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