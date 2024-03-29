Песков ответил на вопрос о безопасности спортсменов из России на Олимпиаде

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Франция берет на себя ответственность за безопастность спортсменов на Олимпийских играх.

«По правилам МОК, страна, которая проводит Олимпиаду, ответственна за обеспечение безопасности», — цитирует РИА «Новости» Пескова.

Ранее главное управление внутренней безопасности (ГУВБ) Франции порекомендовало отменить церемонию открытия Олимпиады-2024.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что организация поддается политическому влиянию.

В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Также комитет запретил россиянам и белорусам участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр.