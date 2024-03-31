Покровская ответила мэру Идальго: «Мы не в Париж собирались, а на Олимпийские игры»

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова мэра Парижа Анн Идальго, что российским и белорусским спортсменам будут не рады на летних Олимпийских играх 2024 года.

«Ничего нового в этих заявлениях нет, все двигается по тому же пути. Мы уже не удивляемся. Они быстро переодеваются в своих высказываниях. Вот какой приказ придет им, так они и ведут себя. Все это не очень приятно и грустно, но ничего. Мы не в Париж собирались, а на Олимпийские игры. Это разные вещи. Все к этому уже давно велось. Значит они видеть нас не хотят, а у нас что, не те лица? Просто надо как-то по-другому себя вести, по-человечески. Духа олимпийского уже давно нет, одна политика и все. Нас бьют — мы крепчаем», — сказала Покровская «СЭ».

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

19 марта исполком МОК объявил, что максимальное количество россиян, которые смогут отобраться на Игры в Париже, — 55 человек. При этом спортсменов из России не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Россияне, которые будут выступать в Париже в нейтральном статусе, должны будут подписать условия участия, применимые к Играм-2024, в них содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию. При этом от них не будут требовать подписать дополнительные декларации с осуждением СВО.

(София Кузнецова)