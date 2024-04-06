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Сегодня, 13:17

Поздняков о возможном участии россиян в Олимпиаде: «ОКР на стороне тех, для кого условия МОК неприемлемы»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Станислав Поздняков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о разнице между подходами ОКР и Минспорта в вопросе возможного участия российских спортсменов в Олимпиаде.

Поздняков согласился с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, который заявил, что в России нет единой позиции по участию спортсменов в Олимпийских играх.

«Полностью согласен с данным утверждением, которое, в том числе, подчёркивает существенную разницу в подходах руководителей Минспорта и ОКР по данному вопросу.

Олимпийский комитет России – на стороне тех наших соотечественников из числа спортсменов, кто сознательно выбирает иную сторону «баррикад» и разделительных линий, упорно воздвигаемых Лозанной с февраля 2022 года. Для кого условия МОК неприемлемы ни по сути, ни по форме», – написал Поздняков в своем Telegram-канале.

При этом глава ОКР подчеркнул, что спортсмены сами должны сделать личный выбор по вопросу участия в Олимпиаде.

5 апреля Поздняков назвал российских теннисистов, которые планируют поехать на Олимпийские игры «командой иноагентов».

Позже Министр спорта РФ Олег Матыцин призвал не допускать обличительной риторики в адрес российских спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде.

В декабре 2023-го МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

 
Станислав Поздняков, Даниил Медведев, Олег Матыцин. «В сложный момент необходимо объединиться». Спортивное руководство России разошлось в оценке «сборной иноагентов»

 

Олимпиада
Станислав Поздняков
МОК
ОКР
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