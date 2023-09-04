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Сегодня, 21:14

Президент МОК Томас Бах призвал допустить к Олимпиаде россиян, не поддерживающих СВО

Игнат Заздравин
Корреспондент
Томас Бах.
Фото Global Look Press
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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался о возможном допуске российских спортсменов на Олимпийские игры-2024 в Париже.

По словам Баха, спортсмены, которые не поддерживают СВО и не связаны с военными службами, должны быть допущены на Олимпиаду в нейтральном статусе.

«С одной стороны, у нас есть российское правительство, которое хочет, чтобы мы игнорировали весь мир. С другой стороны, украинское правительство, которое заявило о полной изоляции всех, у кого есть российский паспорт, что невозможно с учетом наших ценностей», — приводит слова Баха РИА «Новости».

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.

Источник: РИА «Новости»
Олимпиада
Томас Бах
МОК
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