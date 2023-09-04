Покровская заявила, что расстроена решением Международной федерации плавания о недопуске российских синхронисток до Олимпиады в Париже

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Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) разрешить россиянам и белорусам выступать только в индивидуальных соревнованиях.
«Расстроили меня, завтра будем разбираться», — сказала Покровская «СЭ».
28 марта исполком МОК рекомендовал международным спортивным организациям допустить россиян к участию в турнирах в нейтральном статусе. При этом рекомендовано разрешить выступать только тем спортсменам, которые не связаны с вооруженными силами и не выражали публичную поддержку специальной военной операции. Также россиянам запрещено выступать в командных соревнованиях.
Олимпиада в Париже пройдет летом 2024 года с 26 июля по 11 августа.