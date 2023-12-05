Тарасова ответила Магучих: «Не волнуйтесь! Нас уже отстранили»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» прокомментировала призыв украинской легкоатлетки Ярославы Магучих поддержать отстранение российских и белорусских спортсменов от международных турниров.

«Мы же уже отстранены. Может быть, она не знала и ей только сейчас стало известно. Она тренируется, у нее нет времени читать газеты или послушать радио. Потому что в другом случае даже не знаю, что сказать. Почти два года мы нигде не участвуем и вдруг спортсменка из Украины просит всех, чтобы нас отстранили. Не волнуйтесь! Нас уже отстранили. Думаю, она не хочет, чтобы мы выступали, потому что наши спортсмены будут претендовать на победы. Зачем ей это надо?» — сказала Тарасова «СЭ».

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к стартам российских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе.