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Сегодня, 19:13

Международные федерации попросили МОК допустить нейтральных спортсменов из России до Олимпиады

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Олимпийские кольца и флаг России.
Фото Global Look Press
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Международные спортивные федерации обратились к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой допустить нейтральных спортсменов из России и Белоруссии до участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

5 декабря в Лозанне прошел саммит МОК, на котором Международный олимпийский комитет не изменил рекомендации по участию россиян и белорусов в соревнованиях.

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«Представители международных федераций летних видов спорта обратились к МОК с просьбой объявить правомочными для участия в Олимпийских играх в Париже 2024 года тех нейтральных спортсменов, которые прошли квалификацию или будут квалифицироваться. Они также попросили как можно скорее принять решение, чтобы внести ясность во все процедуры олимпийской квалификации и для всех заинтересованных спортсменов», — приводит слова пресс-службы МОК ТАСС.

4 декабря в МОК объяснили, почему Олимпийский комитет России не пригласили на саммит в Лозанну.

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28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, при условии что они публично не высказывались в поддержку СВО на Украине и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

2 декабря стало президент МОК Томас Бах сообщил, что окончательное решение по вопросу допуска спортсменов из России на Олимпиаду в Париже организация примет в марте 2024 года.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Олимпиада
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