В Кремле рассказали о позиции России по рекомендациям МОК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рекомендации МОК в отношении российских спортсменов.

«Что касается рекомендации МОК, да, это сейчас анализируется, вырабатываются подходы наши, наши позиции», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Ранее комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) выступила с заявлением о критериях допуска россиян к международным соревнованиям. По ее мнению, критерии допуска к соревнованиям необоснованные и дискриминационные.

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.