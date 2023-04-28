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В Госдуме поддержали заявление ОКР: «Отрекаться от народа никто из российских спортсменов не планирует»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление Комиссии спортсменов ОКР с оценкой критериев допуска россиян к международным соревнованиям.

«Совершенно правильно поступили. Никаких дополнительных требований к допуску наших спортсменов быть не должно. Подписывать бюллетени, анкеты, отрекаться от народа никто из российских спортсменов не планирует. Те ребята, которые прошли весь путь, спортсмены высшего уровня прекрасно знают, как отстаивать интересы своих коллег по спорту. Надо в ежедневном режиме вести диалог с Международным олимпийским комитетом, отстаивать нашу позицию. Никто не имеет права диктовать условия МОК. В противном случае он становится не независимой общественной организацией, а подконтрольной тем или иным политическим силам структурой», — сказал Свищев «СЭ».

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к стартам российских атлетов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Дмитрий Свищев
МОК
ОКР
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