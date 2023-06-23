Валуев — о возможном бойкоте Олимпиады: «Не можем поступить эмоционально и просто сказать: мы не поедем»

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал «СЭ» рекомендации МОК в отношении допуска россиян к международным турнирам.

— Вы сказали, что мы должны быть подкованы не только юридически, но и ментально. Можно поподробнее раскрыть ваши слова?

— По-моему, тут раскрывать нечего. Юридически мы не можем поступить эмоционально и просто сказать: мы не поедем. Так мы поступить не можем. Мы будем до конца пытаться соответствовать критериям, с которыми мы можем быть не согласны. Мы можем пойти в суд. Пока будет идти суд, уже пройдут Олимпийские игры. Наши спортсмены туда не поедут, но это не будет являться бойкотом.

28 марта, МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать до турниров атлетов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

(Сергей Жуков)