Васильев — о заявлении Олимпийского комитета США: «Какой-то благотворительный жест, слабо в него верю»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на новость о том, что Олимпийский комитет США выступает за участие россиян в Олимпийских играх-2024.

«Нужно к таким заявлениям относиться с осторожностью. Какой-то благотворительный жест, слабо в него верю. Сейчас идет политическая игра. Любое решение несет за собой цель спровоцировать на определенные действия или заявления. Не верю в благие намерения американского комитета. Но если такое случится, будет здорово для спортсменов. Именно они больше всех страдают. Если нас допустят, это будет приятной новостью», — цитирует Васильева Sport24.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

В феврале МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в зарубежных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.