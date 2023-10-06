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Сегодня, 14:00

«Ожидать адекватности не приходится». ОКР объяснил бойкот Европейской олимпийской ассамблеи

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Фото «СЭ»
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Олимпийский комитет России снова резко высказался о международных спортивных структурах.

ОКР опубликовал заявление в связи с интервью главы Европейского олимпийского комитета (ЕОК) Спироса Капралоса британскому порталу Inside the Games. В нем бывший греческий ватерполист заявил, что наша страна добровольно отказалась от участия в Генеральной ассамблее ЕОК в Стамбуле. При этом Белоруссия приняла приглашение и присутствует в дистанционном формате на заседаниях, которые проходят 5-6 октября. Обвинения в отказе сотрудничать в Москве называли «очередным витком фарса» и отметили, что в текущей ситуации не видят смысла общаться с командой Капралоса до публикации решения CAS о незаконном ущемлении прав российской стороны.

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Приоритет — восстановление статуса-кво

Напомню, что Олимпийские комитеты России и Белоруссии не принимали участия в прошлогодней Генассамблее ЕОК в Скопье, поскольку к ним была применена «исключительная, разовая защитная мера» в связи с началом СВО. От кого и зачем защищались европейские спортивные чиновники — непонятно, но вскоре Капралос одобрил отстранение российских и белорусских спортсменов о Европейских игр-2023 в Кракове «в целях безопасности спортсменов» после консультаций с правительством Польши. И это притом что Россия и Белоруссия в свое время были среди стран, которые не позволили умереть проекту Европейских игр, когда он оказался в кризисе.

Фото Global Look Press

«ОКР опротестовал действия ЕОК в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, требуя признать их незаконными и гарантировать наши права как полноправного члена организации, — говорится в заявлении нашего Олимпийского комитета. — После вынесения CAS решения по итогам проведенных в июле этого года слушаний будут приниматься решения о дальнейших шагах с нашей стороны. Но практика последних двух лет показывает, что ожидать адекватных, неангажированных действий со стороны ЕОК, к сожалению, не приходится. Вопрос о прекращении дискриминации российских спортсменов в повестке собрания нынешней Генассамблеи не значится».

По мнению ОКР, практического смысла в каком-либо взаимодействии с ЕОК на данный момент нет, и сейчас у нашего олимпийского движения имеются более насущные дела. «В эти дни ОКР проводит форум Олимпийских советов с представительством всех регионов Российской Федерации, на котором обсуждаются вопросы развития отечественного спорта, в том числе в свете односторонних и незаконных ограничений со стороны «коллективного Запада». Наш приоритет — восстановление статуса-кво и содействие российским спортсменам и спортивным федерациям, пострадавшим в том числе от незаконных действий ЕОК», — отмечается в заявлении ОКР.

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Времена политкорректного тона закончились

Капралос, который является членом МОК и главой греческого НОК, ранее допускал противоречивые заявления, которые можно было трактовать в том числе и как поддержку России. «Мы надеемся, что в будущем ни один спортсмен с нашего континента не будет лишен возможности участвовать в соревнованиях только из-за своего паспорта. Это фундаментальный принцип Олимпийской хартии, который ЕОК полностью поддерживает», — заявил чиновник во время Европейских игр-2023. Также НОК Греции выступал за возвращение спортсменов из России и Белоруссии на международные турниры при определенных условиях.

Спирос Капралос.
Фото Global Look Press

В конце прошлого года на онлайн-совещании Европейских олимпийских комитетов Капралос вызвал скандал, прервав представителей Украины и Швеции, которые пытались выступить с антироссийскими заявлениями. «Мы не собираемся обсуждать все, что имеет политический подтекст», — заявил тогда греческий функционер. В общем, главу ЕОК сложно отнести к беспредельщикам-русофобам, однако наше олимпийское движение, видимо, сейчас находится в таком настроении, когда выдерживать политкорректный тон в общении с западными партнерами уже нет ни смысла, ни желания.

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Напомню, что накануне в члены ОКР были приняты олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Они приглашены на Всероссийский форум олимпийских советов, который открыли сегодня в Уфе. Кроме того, накануне руководитель ОКР Станислав Поздняков заявил, что «на Олимпиаде наших спортсменов не ждут, а тем, кто туда сумеет пробраться, не будут гарантированы ни безопасность, ни справедливое судейство». Раннее российские представители не были допущены на форум олимпийцев в Лозанну. Вопрос об участии наших спортсменов в Играх-2024 в Париже пока находится в подвешенном состоянии. Но, по всей видимости, допуск на эти старты будет сопровождаться драконовскими и незаконными ограничениями.

Олимпиада
ОКР
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