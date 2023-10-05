«Не вижу ни одного российского олимпийца в Париже». Как понимать высказывание главы ОКР?

По всей видимости, скоро нас ждет новый раунд противостояния России и МОК.

Исполком Олимпийского комитета России принес ряд любопытных заявлений главы этой организации Станислава Позднякова. Главное из них звучит так: «Потенциально я не вижу ни одного российского олимпийца в Париже». Многие восприняли данную фразу как запрет на выступление наших спортсменов на ближайших летних Играх. Это выглядит жестким поворотом, поскольку раньше декларировалась возможность для атлетов самим принимать решения по нейтральному статусу. Некоторые российские сборные выражали готовность ехать на Олимпийские игры в любом случае, а Минспорт РФ вел подсчет возможных участников Парижа-2024 из России (и насчитал аж 180 человек). Неужели в итоге все-таки бойкот?

Олимпиада в Париже начнется 26 июля 2024 года. Фото Global Look Press

В Париже не гарантированы ни безопасность, ни справедливое судейство

Для начала имеет смысл полностью привести цитату Позднякова, которая звучит так: «Потенциально не вижу пока ни одного российского олимпийца в Париже. ОКР не получил приглашение на Олимпийские игры. Говорить об отдельных нейтрализованных спортсменах я бы пока воздержался...» То есть речь о том, что на Играх-2024 не будет (во всяком случае по данным на сегодня) спортсменов, которые смогут официально называть себя представителями России или «командой ОКР». Отнимать у атлетов право самостоятельно решать вопрос о выступлении на Олимпийских играх в нейтральном статусе (если такая возможность появится) никто по-прежнему не собирается.

«Все мы внимательно слушали выступление президента РФ, где он сказал, что участие в нейтральном статусе — дело каждого спортсмена, — объяснил глава ОКР. — С этим все сообщество согласилось, но мы стараемся акцентировать внимание на скрытых деталях. Есть дискриминация, из-за которой сотни наших атлетов уже находятся за бортом, в том числе лидеры. А команды были отлучены изначально... На Олимпиаде наших спортсменов не ждут, а тем, кто туда сумеет пробраться, не будут гарантированы ни безопасность, ни справедливое судейство».

Напомню, что в последние полгода Поздняков многократно делал жесткие заявления в адрес МОК и его руководителя Томаса Баха. Однако теперь список наших претензий к олимпийским чиновникам из Лозанны, помимо «политических фильтров» и недопуска представителей ЦСКА и «Динамо», пополнился отсутствием для россиян гарантий безопасности и непредвзятого применения спортивных правил в Париже-2024. То есть глава ОКР предупреждает тех, кто собирается на Игры во что бы то ни стало: проблемы не ограничатся финансированием (официально Минспорту РФ и НОК, видимо, будет запрещено оплачивать подготовку участников Олимпиады) и хейтом из-за выступления без флага.

Украинцы сами могут оказаться в «команде беженцев»

Согласно предварительной информации, организационные расходы «нейтрализованных спортсменов» из России и Белоруссии возьмет на себя МОК — точно так же ведомство Томаса Баха платит так называемой «сборной беженцев». И это обстоятельство позволило украинскому дзюдоисту Георгию Зантарая на недавнем форуме олимпийцев в Лозанне предложить россиянам и белорусам присоединиться в Париже-2024 к «беженцам» (ранее такую же идею озвучивал министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук). «Это заявление неприемлемо, — прокомментировал Поздняков. — Самое главное, что есть старинная мудрость — не рой другому яму, сам в нее попадешь. Хочу предостеречь от такого рода предложений, чтобы самим не оказаться в этой команде».

Действительно, юридически ситуации у россиян и «беженцев» абсолютно несовместимы. «Команда беженцев» создана для атлетов, которые покинули свою родину и постоянно живут в чужой стране, но пока не обзавелись новым гражданством. Формально они все еще относятся к прежнему НОК, но не могут представлять его по политическим и организационным причинам. Заявляют таких атлетов на Игры страны, где они проживают в настоящий момент. Как это возможно в случае с россиянами — непонятно. Хотя в наше время, увы, может произойти все что угодно.

«Нам навязывают условия нейтрализации по признаку паспорта, — констатировал Поздняков. — МОК собирается менять свою хартию, пытаясь узаконить свои последние действия. Изменение хартии — очень показательный момент. Олимпийское движение не выдерживает политического давления, и Лозанна приняла одну из сторон конфликта. Санкции несправедливы и незаконны, они бьют по репутации МОК. Мы регулярно проводим встречи с НОК азиатских и африканских стран. Они с удовольствием принимают участие в наших мероприятиях. Эти мероприятия несут широкую гуманитарную и социальную составляющую».

Станислав Поздняков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Все красные линии прорваны

Одним из решений исполкома ОКР стало принятие в члены организации региональных олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. И это еще один «привет» для МОК. Нет никаких сомнений, что Лозанне сильно не понравится это решение, и оно, возможно, станет поводом для новых санкций в отношении российского НОК. При этом очевидно, что терять на этой площадке нам давно нечего. Формально ОКР никак не ущемлен в правах в международном олимпийском движении. А по факту является жертвой беспрецедентной дискриминации, основанной не на законе, а на понятиях.

Раньше наши спортивные организации старались быть аккуратными в сфере «новых территорий» — например, в отношении крымских спортсменов и команд, и даже свои тренировки в Крыму некоторые федерации не афишировали. Но теперь все красные линии прорваны, и времена тонкой дипломатии — в далеком прошлом. Причем, как показывают действия МОК и некоторых международных федераций, не только с нашей стороны.

Главной же темой заседания исполкома ОКР являлись компенсационные выплаты для спортсменов, отказавшихся выступать в нейтральном статусе. «Мы сформировали конкретные цифры, сначала выплаты будут получать спортсмены по летним видам спорта, — сообщил Поздняков. — Будут выплачены 500 тысяч рублей для золотых медалистов, 350 тысяч рублей — для серебряных и 250 тысяч рублей — для бронзовых призеров предыдущих Игр. 150 тысяч рублей будет выплачено участникам Олимпиады. Выплаты будут произведены по линии ОКР».

По словам главы ОКР, точное число спортсменов, которым помощь полагается уже сейчас, можно назвать только тогда, когда закончится календарный год. «Не все международные федерации приняли для себя решение о допуске или недопуске спортсменов, не все спортсмены даже в тех видах спорта, которые на условиях нейтрализации были допущены, приняли для себя решение быть нейтрализованными. Речь идет вообще об участниках Олимпийских игр, которые являются активными действующими спортсменами и которые, по нашей логике, готовились, чтобы участвовать в Париже-2024», — объяснил Станислав Поздняков.