Почему решение ФИБА слепо следовать рекомендациям МОК — лицемерие

Недопуск нашей сборной на отбор к ОИ-2024 — этикет с политическим окрасом. Мнение обозревателя «СЭ».

18 апреля на сайте Международной федерации баскетбола (ФИБА) появилось официальное заявление о том, что мужская сборная России не будет допущены к отбору на Олимпиаду 2024 года.

«В соответствии с рекомендациями МОК об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, опубликованными 28 марта, исполнительный комитет ФИБА принял решение не разрешать регистрацию мужской сборной России в предквалификационных турнирах ФИБА к Олимпийским играм 2024 года», — говорится в середине заявления.

Дорога открыта?

Конечно, мало кого удивило данное решение, но определенные ноты недоумения присутствуют.

Во-первых, в Европе очень любят придерживаться официального протокола и делового этикета. Новость о запрете такого рода, как мне кажется, должна была бы быть как минимум опубликована отдельно. На сайте это подано в виде двух строчек текста в рамках материала под названием «Дорога в Париж-2024 открыта для 40 команд». Зачем это так сделано? Ну чтобы так аккуратно «забыть» (кэнсельнуть, как принято говорить сейчас) про существование России, но выдержать этикет. Особый такой этикет, с политическим окрасом.

Во-вторых, в «фельдфебельской депеше» речь идет только про мужскую сборную России. Функционеры забыли о существовании женской сборной (да, мы все помним о том, что дружина Александра Ковалева была ранее «не допущена» к чемпионатам Европы и мира в 2022 году). ФИБА могла бы и «напомнить» про это, нам же небольно это слушать. Про баскетбол 3х3, где сборные России взяли две медали в первый же розыгрыш на Олимпиадах, скажут в следующей «серии». Сомневаться в этом не приходится совсем.

Целый «сезон» новостей ожидается про участие юношеских команд в турнирах всех мастей и областей. Конечно-конечно, после успеха 2017 года команды Ковалева (Вадеева, Мусина, Курильчук, Кожухарь, Крамар и другие звездочки — мы вас любим и ценим) подобного рода достижениями нам не приходится хвастаться, но это, кажется, не совсем дело ФИБА. Особым садизмом будет новость про «недопуск» наших колясочников к Паралимпийским играм.

Напоминать ФИБА, точнее сказать, ЛПР, про деполитизацию спорта не приходится. Это давно вышло из трендов и «реков». Раз мы смешиваем холодное и зеленое, то ладно.

Фото Global Look Press

Радикальный подход

Совсем еще «юный» спортивный функционер Наталья Водопьянова (чемпионка Европы, дважды бронзовая на Олимпиадах, серебряный призер ЧМ) в качестве генерального секретаря РФБ в мае должна была поехать на заседание комитета, отвечающего за Европейский континент. Вероятность того, что там нас стали бы «слушать», практически нулевая. Особенно если учесть, что в «приватной» беседе рекомендовали не приезжать, чтобы не мозолить глаза, в которых в большинстве случаев одной соринкой не ограничишься.

Прождав три недели от рекомендаций МОК, исполком решил таким радикальным способом сэкономить затраты РФБ на перелет и проживание нашей выдающейся спортсменки в давно уже недружественную страну (Германия или Швейцария, место не было еще назначено). Чем думали в этот момент управленцы — никто понять не сможет.

В технической комиссии работает Евгений Островский, в комиссии по игрокам — Илона Корстин и Егор Мещеряков (мы не забываем белорусов), главой комиссии по 3х3 является Андрей Кириленко, вице-президентом апелляционной палаты выступает Светлана Кузнецова, в прошлом году в центральном офисе получила должность Наталья Галкина — пусть хоть кто-то скажет, что Россия с Белоруссией не принимают участия в жизни мирового баскетбола!

Отдельно добавим про достижения в баскетболе 3х3, в котором обе сборные России (мужская и сборная) отобрались на ОИ в Токио по рейтингу (в переводе на понятный: проводили много мероприятий, а игроки зарабатывали зачетные очки). Про проект «тихий! баскетбол», претендующий на объединение всего российского баскетбола на колясках, мы, судя по названию, должны говорить тихо.

Можно в домик на куриных от политического «корма» ножках ФИБА бросить снежок в виде еще одного факта. Весной 2022 года три российских клуба шли в зоне плей-офф Евролиги (вышли бы туда без проблем, давайте не будем лукавить и гадать). Евролига и ФИБА — кровные враги. Нет уж, будет честны. ФИБА строит козни Евролиге и создает всяческие преграды организации и в первую очередь игрокам. «Окна» для матчей сборных — странное и немного антинаучное изобретение фибашного доктора Джекила. Но и тут руководство РФБ акцентированно и иногда даже агрессивно высказывало поддержку международной федерации.

Есть еще и студенческий, и школьный баскетбол (в том числе «Локобаскет» и «КЭС-баскет»), «Ее мир. Ее правила» набирает ход, #площадканапрокачку покрывает многие регионы страны, общероссийские соревнования идут по многим возрастам. Ветеранский, так называемый макси-баскетбол, известен во всем мире и приносит кучи медалей и призов.

Господа, что вам еще нужно?

Андрей Кириленко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

До встречи на Олимпиаде-2028

Да, у нас в стране мало пишут про баскетбол. Конечно, это в том числе проблема федерации и ее трижды упоминаемого всуе департамента внешних связей. Но вы же и лишаете нас шанса улучшить ситуацию. Как бы ни играли наши сборные, но мы помним каждого чемпиона Европы 2007 года и поддержим Нину Глонти и забивающую сверху в 16 лет Диану Нголле.

Да, у нас пока не все хорошо с профессиональным баскетболом. Но мы не стоим на месте. Три тяжелых года пережили и переживаем не только с достоинством, но и с определенным ростом в финансировании. Команды учатся зарабатывать и развивают маркетинговый инструментарий.

Да, в Нижневартовске нельзя играть в баскетбол 11,5 месяца в году на улице, ну так и это не проблема. Залы есть, мячи прыгают, Семен Антонов и Милана Сумец родились именно там. Да, с тренерами у нас проблема, но они все «играют сердцем и кость в кость».

Да, мы можем не уследить за перемещением Андрея Кириленко по миру, но мы верим, что в конце апреля в Маниле он проведет все нужные встречи и сделает все возможное для поддержания российского баскетбола на международной арене. Это не пафос и филиппика, это сухие факты. Так что до встречи на Олимпиаде-2028!