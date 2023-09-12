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Сегодня, 14:25

«Будут создаваться альтернативные движения». Президент России высказался о МОК

Путин высказался об участии россиян в Олимпийских играх в Париже
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин.
Фото kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин.
Фото kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин.
Фото kremlin.ru
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Владимир Путин заявил, что олимпизм деградирует, но при этом бойкота Игр-2024 со стороны России не планируется.

Президент России Владимир Путин во вторник принял участие в пленарном заседании Восьмого Восточного экономического форума во Владивостоке и сделал несколько заявлений по спортивной тематике. В частности, он оценил политизированные решения МОК, а также высказал свою точку зрения на перспективы участия российских спортсменов в парижской Олимпиаде-2024 и пригласил иностранных атлетов на Игры дружбы в Москве и Екатеринбурге.

Спорт должен быть вне политики

«Международный спорт и олимпийское движение деградируют. Они не выполняют своих важнейших функций, — заявил глава нашей страны. — Ведь дело не только в том, чтобы ставить рекорды, а дело в том, чтобы объединять людей. Думаю, что сегодняшнее руководство международных федераций, самого МОК, извращают изначальную идею Пьера де Кубертена о том, что спорт должен быть вне политики».

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«За последние десятилетия, олимпийское движение попало в ловушку финансовых интересов, произошла недопустимая коммерциализация международного спорта и международного олимпийского движения, — объяснил причины кризиса Владимир Путин, невысоко оценив перспективы МОК оставаться лидером мирового спорта. — Так или иначе, будут создаваться альтернативные движения. Это объективный процесс».

«Мы будем в следующем году проводить Игры дружбы, будем проводить соревнования в рамках БРИКС, — назвал Владимир Путин возможные альтернативы. — Все с удовольствием будут в этом участвовать. Те, кто деполитизирован».

Напомним, Игры БРИКС предполагается провести 12—23 июня 2024 года в Казани, за месяц с небольшим до парижской Олимпиады. Ожидается, что соревнования будут иметь открытый статус, в них смогут принять участие все желающие, а не только государства — члены сообщества. В программе предварительно заявлены 22 вида спорта, в том числе те, которые не входят в олимпийскую программу.

Игры дружбы намечены в Москве и Екатеринбурге 15—29 сентября, через месяц после завершения ОИ-2024. В их программу предполагается включить 27 дисциплин. Ожидается, что призовые на этих стартах будут приравнены к тем, которые ранее полагались в нашей стране за олимпийские награды. Их смогут получить в том числе иностранные спортсмены, среди которых наверняка окажутся и участники Олимпиады в Париже.

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин.
Фото kremlin.ru

Каждый должен сам делать личный выбор

Президент РФ поделился и своим мнением по поводу возможной поездки российских спортсменов на Олимпиаду-2024. МОК до сих пор официально не пригласил нашу команду, однако глава этой организации Томас Бах неоднократно заявлял, что участие представителей России в этих соревнованиях возможно только в нейтральном статусе (без флага и гимна) и при соблюдении «политического нейтралитета».

«Конечно, мы должны прежде всего руководствоваться интересами спортсменов в данной ситуации, — заявил Владимир Путин. — Каждый из них, который годами, некоторые десятилетиями, готовился к важнейшим стартам, должен сам для себя принять определенные решения».

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Также глава России прокомментировал поведение наших атлетов, меняющих спортивное гражданство: «Некоторые говорят, что спорт, соревнования на международном уровне — это сублимация войны. В этом что-то есть. Я никого не осуждаю. Но для спортсмена, особенно высокого класса, когда он выходит на пьедестал почета, звучит гимн его страны и поднимается флаг, знамя, — это тоже имеет определенное значение. Каждый человек должен сам делать личный выбор».

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин.
Фото kremlin.ru

Важно сохранить уровень наших спортсменов

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в кулуарах Восточного экономического форума также высказал мнение о том, что российским спортсменам не стоит отказываться от поездки на ОИ в Париж. «Мы знаем, что все-таки будут спортсмены, которые в личном качестве примут участие в этих Играх. Я убежден, что надо ехать. Нам чрезвычайно важно сохранить очень высокий уровень наших спортсменов», — передает слова Пескова РИА «Новости».

В интервью тому же агентству министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что часть наших атлетов все-таки готовятся выступить в Париже. «Наша задача сейчас — находиться в диалоге с МОК и федерациями насчет тех спортсменов, кто пока имеет возможность поехать на Игры, и обеспечить их участие. Но с соблюдением хотя бы минимальных требований и без перехода красной черты — подписания деклараций, осуждения политики президента и правительства. Допускаем и надеемся, что часть спортсменов примут участие. В этом историческом отрезке это, наверное, правильный шаг», — считает министр.

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Напомним, что вне Олимпиады-2024 точно останутся представители командных видов спорта, пропустившие отборы из-за санкций. Хорошие шансы выступить в Париже среди россиян имеют теннисисты, а также представители спортивной борьбы, дзюдо и тхэквондо. При этом неясно, каким образом МОК будет обеспечивать их «политическую нейтральность». Скорее всего, речь пойдет о подписании некого документа, и его формулировки действительно могут стать «красными линиями», пересекая которые спортсмены будут рисковать нарушить законы России и собственные убеждения.

Олимпиада
Владимир Путин
МОК
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