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Сегодня, 12:00

World Athletics остается в авангарде русофобии. Коу не пускает нас на Олимпиаду

World Athletics не пустила российских легкоатлетов на Олимпиаду в Париже
Отдел спорта «СЭ»
Прыгунья в высоту Мария Ласицкене
Мария Ласицкене.
Фото Федор Успенский, «СЭ», Global Look Press
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Шансы на участие в Играх-2024 в Париже у российских легкоатлетов равны нулю.

Позиция World Athletics не изменилась

Пусть МОК и разрешил российским атлетам выступить на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе, для наших легкоатлетов это ничего не изменит. Их на Играх-2024 мы точно не увидим, что еще раз сразу после объявления Международного олимпийского комитета подчеркнул глава World Athletics Себастьян Коу. Британский функционер практически в одиночку уничтожает российскую легкую атлетику, хотя сам во время бойкота выступил на Олимпиаде-1980 в Москве и выиграл золото. При этом в своих жестких комментариях по недопуску россиян господин Коу ссылается на «практически единогласную поддержку легкоатлетической семьи», что также вызывает сомнения.

«Возможно, вы увидите каких-то нейтральных атлетов из России и Белоруссии на Олимпиаде в Париже, но только не в легкой атлетике. Позиция в нашем виде спорта не изменилась, она устойчивая, ее принял исполком, совет ее придерживается. Она практически единогласно поддерживается атлетической семьей», — приводит РИА «Новости» высказывание Коу во время совета Всемирной легкоатлетической федерации в Монако. По словам главы WA, никакого давления его организация в связи с решением МОК допустить россиян и белорусов не испытывает, поскольку Олимпийский саммит ранее подтвердил приоритет международных федераций в этом вопросе. «У нас фиксированная позиция, и она не изменилась. Мы принимаем решение в интересах нашего спорта», — отметил чиновник. При этом он добавил, что вообще не похож на человека, на которого можно давить.

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Безусловно, русофобская позиция господина Коу ни для никого не секрет. Именно при нем к Всероссийской федерации легкой атлетики были применены максимально жесткие санкции. Причем его избрание в августе 2019-го на пост президента организации (тогда она называлась IAAF) практически совпало с началом беспрецедентного давления на российскую атлетику. Уже в ноябре 2015-го ВФЛА поразили в правах, и с тех пор россияне в «королеве спорта» выступали только в нейтральном статусе или не выступали вовсе.

Так, российские атлеты пропустили практически в полном составе Олимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро, единственным исключением стала прыгунья в длину Дарья Клишина, а на Игры в Токио в 2021 году допустили лишь десять российских атлетов. Что, впрочем, не помешало прыгунье в высоту Марии Ласицкене выиграть золото, а прыгунье с шестом Анжелике Сидоровой — серебро.

Глава World Athletics Себастьян Коу
Фото Global Look Press

Все познается в сравнении

WA с началом СВО в соответствии с рекомендациями МОК сразу же отстранила россиян от международных стартов, но когда весной этого года в Международном олимпийском комитете смягчили свою позицию, Коу со товарищи не стали следовать этому примеру. Причем даже с учетом того, что после семи с лишним лет мытарств ВФЛА была все же восстановлена в правах. При этом надо отметить, что WA — фактически единственная крупная летняя международная спортивная федерация, которая категорически отказалась допускать россиян к международным соревнованиям. О такой позиции Коу заявлял еще в марте и подтвердил ее в августе перед чемпионатом мира.

«Вряд ли российские и белорусские легкоатлеты попадут на Олимпиаду. Совет WA принял четкую позицию, я буду очень удивлен, если она изменится. Мы сделали это для целостности соревнований. Конечно, мы будем мониторить ситуацию, у нас есть рабочая группа. Очень непохоже, что ситуация изменится с учетом того, что происходит на Украине», — говорил он тогда.

Себастьян Коу. Произвол или все по закону? World Athletics не пускает Россию на Олимпиаду в обход МОК

Кстати, сейчас на заседании в Монако совет WA утвердил состав рабочей группы, которая, в частности, будет заниматься вопросами санкций к россиянам (оставлять, изменять, расширять) и рассматривать условия, на которых наши легкоатлеты получат возможность вернуться к международным стартам. Хотя сейчас очевидно, что никто в World Athletics в обозримом будущем допускать россиян к соревнованиям не собирается. Добавим, что Игры дружбы, намеченные на сентябрь 2024-го, Коу также раскритиковал, заявив, что они «не очень совпадают с нашими ценностями. И в наш календарь это тоже не очень вписывается».

При этом крайне сомнительно, что большинство федераций поддерживает позицию Коу, просто африканские и азиатские организации наверняка опасаются конфликтовать с главой легкой атлетики. Который, напомним, с 2007-го был вице-президентом IAAF у сенегальца Ламина Диака, а когда того начали обвинять, а потом и судить за коррупцию, не попал под подозрение, а, напротив, пошел, можно сказать, на повышение. В начале года Коу заявил, что не исключает возможности участия в выборах на пост президента МОК. Если он победит, то, возможно, нынешняя позиция Томаса Баха многим даже в нашей стране покажется пророссийской. Пример легкой атлетики на это прозрачно намекает.

легкая атлетика
Олимпиада
Сборная России по легкой атлетике
Себастьян Коу
МОК
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