Кувейтские шейхи подали иск в CAS против МОК. Все из-за скандала с выборами в Олимпийский совет Азии

Конфликт между МОК и ОСА никак не разрешится.

Летом в Олимпийском совете Азии (ОСА) прошли выборы нового руководителя организации. Азиатские НОК избрали своим руководителем кувейтского шейха Талала Фахада аль-Ахмада ас-Сабаха. 58-летний шейх Талал победил своего соотечественника Хусейна Аль-Мусаллама, президента World Aquatics.

Однако этическая комиссия МОК считает, что на выборах присутствовала коррупционная составляющая. В частности, на них влиял брат Талала — Ахмад Аль-Фахада Аль-Сабах, предыдущий руководитель ОСА, отстраненный из-за уголовного преследования. В результате МОК до сих пор не признал итоги выборов. Однако шейхи не сдаются и подали иск уже против МОК в CAS. Каковы их шансы выиграть в суде, который когда-то основал сам МОК?

Брат после брата

Когда летом в России обсуждали возможность поездки россиян на Азиаду в Китай (соревнования сейчас проходят в Ханчжоу), новости приходили противоречивые. Вполне вероятно, дело было в том, что в Олимпийском совете Азии бушевали страсти совсем по другому поводу. Организация, по сути, осталась без руководителя. Возглавлявший ОСА практически 30 лет (до 2021 года) кувейтский шейх Ахмад Аль-Фахада ас Сабах был вынужден уйти в отставку после того, как суд в Женеве признал его виновным в подделке документов и приговорил к 13 месяцам тюремного заключения. После чего на выборы президента совета выдвинулся брал Ахмада — Талал Фахад аль-Ахмада ас-Сабах. В июле на Генеральной ассамблее OCA в Бангкоке 24 голосами против 20 выбрали президентом Талала, однако этот ход не понравился МОК. Международный олимпийский комитет не собирался оставлять совет в руках семьи, которая контролирует его уже полвека.

Этическая комиссия МОК сослалась на давление предыдущего руководителя организации шейха Ахмада на выборы. Последний лично отправился на выборы в столицу Таиланда, чтобы лоббировать интересы своего родственника, вопреки предупреждению главы комитета по этике МОК Пакеретта Жирара Заппелли. Кроме того, поселился ас Сабах прямо напротив отеля, в котором расположились гости Генеральной ассамблеи ОСА. А в перерывах между пленарными заседаниями часть делегатов посещала отель, где жил Ахмад. Возможно, они просто хотели пообщаться со старым знакомым, однако этот ход расценили как прямое вмешательство в процедуру выборов. В результате ранее устранившийся от членства в МОК шейх был дисквалифицирован на три года, а его брату отказали в признании его должности и также отстранили от любых руководящих должностей в международном спорте. Олимпийский совет Азии временно возглавил вице-президент Рандхир Сингх из Индии.

Рандхир Сингх. Фото Global Look Press

Шансы главы World Aquatics растут

Рандхир Сингх вынужденно возглавил ОСА еще в 2021 году, когда свой пост покинул шейх Ахмад. Однако после того, как с МОК не удалось согласовать итоги июльских выборов, его снова попросили вернуться на должность президента совета. Именно Сингх открывал соревнования в Ханчжоу, и ему приходится разбираться с десятками скандалов на соревнованиях — начиная от отказа северокорейцев фотографироваться со спортсменами из Южной Кореи и заканчивая визовой проблемой для делегации из родной для Рандхира Индии. Вероятно, что Сингх будет возглавлять ОСА вплоть до следующего заседания Генеральной ассамблеи совета в феврале 2024 года. Кувейтские шейхи же смотрят на Азиаду со стороны, однако отказываться от борьбы с МОК не намерены. Так, во вторник стало известно, что шейх Ахмад аль-Фахад ас-Сабах и его брат шейх Талал Фахад аль-Ахмад ас-Сабах подали апелляции против Международного олимпийского комитета в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

По словам источников, близких к шейху Ахмаду, он всерьез надеется на полное оправдание как для себя, так и для брата. Его козырь в том, что именно его помощь стала ключевым фактором успеха при избрании Томаса Баха президентом МОК в 2013 году. Однако хотя формально современный CAS и независим (его статус как правомерного органа по разрешению спортивных споров подтвердил верховный суд Швейцарии), организация изначально была создана как дочерняя структура при Международном олимпийском комитете. Так что влияние МОК на CAS остается до сих пор. Прецеденты, когда CAS вставал на противоположную Олимпийскому комитету сторону, случались, но есть стойкое ощущение, что это не тот случай. Хотя бы потому, что доказательная база против шейха Ахмада весьма внушительная — ряд делегатов меняли свою позицию сразу после того, как глава Дома Сабаха приземлился в аэропорту Бангкока.

Возможно, против шейхов и снимут персональные санкции (по крайней мере с младшего из братьев, шейха Талала), однако едва ли CAS признает итоги подобных выборов. Да и к тому же скорость судопроизводства в Лозанне такова, что суд может не успеть вынести вердикт до февраля 2024 года. А это будет означать неминуемые новые выборы, на которых уже с большей долей вероятности победит Хусейн Аль-Мусаллам. ОСА хоть и останется в руках у Кувейта, но хотя бы не лично у монаршей семьи, что, по всей видимости, вполне устроит и МОК в целом, и Баха в частности.