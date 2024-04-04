В Федерации спортивной борьбы России рассказали о причинах недопуска Садулаева

Пресс-атташе Федерации спортивной борьбы России Тигран Аванян в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о причинах недопуска Абдулрашида Садулаева на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Буквально вчера Объединенный мир борьбы оповестил Федерацию борьбы России, что Садулаеву заблокирована возможность выступать на лицензионном турнире. Со стороны МОК в качестве причин называют то, что Садулев не соответствует критериям для выступления. Каким именно? У нас информации нет. Но это именно со стороны МОК, а Объединенный мир борьбы, наоборот, пытался помочь. Садулаев — один из лучших борцов 21-го века, все хотели бы его видеть на Олимпиаде. Нам дали возможность заменить спортсмена», — сказал Аванян «СЭ».

Ранее стало известно, что Садулаева решением МОК не допустили к лицензионному олимпийскому турниру в Азербайджане, который пройдет с 5 по 7 апреля. Победители этих соревнований получат возможность выступить на Олимпиаде в Париже.