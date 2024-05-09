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Гребля на байдарках и каноэ

Париж-2024

Сегодня, 19:30

Глава федерации гребли рассказал, что живет сегодняшним днем по вопросу поездки россиян на Игры в Париже

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов ответил на вопрос «СЭ» о возможности поездки отобравшихся на Олимпийские игры россиян в Париж.

«Там есть свои правила у международной федерацией. С этим еще будем разбираться. Дедлайн? Тоже не могу сказать. Сейчас ситуация такая, что мы живем сегодняшним днем. Ситуация с Михаилом Павловым вот ровно подтверждение моим словам», — сказал Архипов «СЭ».

Иван Штыль. Российского гребца отстранили от олимпийского отбора за «политические лайки». Срочно нашли сменщиков — и они взяли квоту!

Ранее российского гребца Михаила Павлова сняли с участия в европейской олимпийской квалификации в Венгрии за лайки в соцсетях.

В среду, 8 мая, российские гребцы Алексей Коровашков и Иван Штыль стали победителями заезда на 500 метров в каноэ-двойках на европейском отборочном турнире в венгерском Сегеде, что означает завоевание олимпийской лицензии на Игры в Париже.

В четверг, 9 мая, олимпийскую лицензию на Игры в Париже завоевал еще один россиянин, каноист Захар Петров.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже.

Олимпиада
Евгений Архипов
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