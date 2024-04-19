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Париж-2024

Сегодня, 15:31

Великобритания смягчила условия допуска россиян на турниры

Флаг Великобритании
Фото Global Look Press
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Правительство Великобритании отказалось от дополнительных условий проверки нейтрального статуса для российских и белорусских спортсменов перед соревнованиями на территории страны.

Как информирует ТАСС со ссылкой на The Times, соответствующее письмо было направлено в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК).

В тексте письма министр спорта Великобритании Стюарт Эндрю заявил, что на следующей неделе правительство проинформирует национальные федерации о своем решении.

В 2023 году МОК лишил Лондон права проводить квалификационные соревнования по брейкингу, скейтбордингу, скалолазанию и BMX из-за позиции по допуску россиян и белорусов.

Российские и&nbsp;белорусские спортсмены примут участие в&nbsp;Олимпиаде-2024 в&nbsp;Париже. Белорусы стремительно догоняют Россию по участникам Олимпиады. У них другое мнение о нейтральном статусе
Источник: ТАСС
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