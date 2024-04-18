Фетисов назвал беспределом отстранение России: «Мы должны предъявлять финансовые претензии»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в интервью «СЭ» высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Самое страшное, что у мальчишек и девчонок, которые мечтали встать вровень с великими спортсменами, отобрали это право. Считаю, что мы должны предъявлять претензии морального и финансового характера, чтобы оппонентам мало не показалось. С другой стороны, я не понимаю, как они будут нас обратно возвращать, какой здесь возможен механизм? Странная история, которая касается международной ситуации, где попирается все. Полный беспредел!» — сказал Фетисов «СЭ».

В декабре 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже, которая пройдет с 26 июля по 11 августа. Однако атлеты будут выступать в нейтральном статусе без флага, гимна и не примут участия в открытии и закрытии Игр.