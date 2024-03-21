Тарпищев: «Российские теннисисты попали на Олимпиаду практически полным составом»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российские теннисисты попали на Олимпиаду-2024 в Париже практически полным составом.

«Мы попали на Олимпиаду практически полным составом. Сейчас решение больше за Минспорта и МОК. Диспут двоякий: с одной стороны, нельзя обижать спортсмена, который положил на это жизнь. А с другой стороны, они все равно знают, что они представляют Россию. Завтра у них будет совещание по этому вопросу. Будем ждать решения, но не окончательного, потому что никаких посылов от международных организаций, связанных с тем, как это будет решаться, мы не получили. В теннисе это решается в последний момент. Отборы заканчиваются после первой недели июня», — сказал Тарпищев.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение о допуске российских теннисистов к участию в Олимпиаде-2024. Спортсмены смогут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе, если будут соответствовать требованиям к отбору и допуску.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.