Поздняков заявил, что пообщался с Бахом

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о беседе с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).

«Мы провели беседу. У нас было достаточно времени, чтобы обменяться мнениями по широкому кругу вопросов», — приводит слова Позднякова ТАСС.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать россиян к участию в соревнованиях.