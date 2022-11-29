Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Остальные
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 10:09

Поздняков считает, что страны Азии могут потерять интерес к соревнованиям в Европе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился мнением, что европейское направление для участия в спортивных соревнованиях перестает быть приоритетным не только для России, но и для ряда стран Азии.

«Мы исходим не из того, что нам нравится чувствовать себя в том числе и азиатской страной. Скорее этому поспособствовал ряд вещей. Например, политический бойкот россиян, невозможность получения виз западных стран, отмена прямого авиасообщения, которое, безусловно, очень сильно ударило, и не только по нам. В три раза увеличилась стоимость перелетов из Европы, поэтому она перестает сейчас быть приоритетным направлением, в том числе и для стран Азии для участия в спортивных мероприятиях. Это может привести в итоге к тому, что азиатские государства будут проявлять меньший интерес к соревнованиям в Европе со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мы являемся частью большой экономики, и желание федераций поменять континентальную ориентацию на азиатскую вполне понятно», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Он также заявил, что у России нет принципиальной необходимости в континентальной принадлежности. По его словам, сейчас Европа перестает быть зоной повышенного интереса со стороны спортивных организаций.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать россиян к участию в соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/16448489
Станислав Поздняков
ОКР
3
2
Читайте также
Исламская революция, свержение шаха, захват заложников. Как Иран и США стали непримиримыми врагами
Сколько миллионов получили Роналду и Месси за съемку друг с другом? И знают ли они фотографа, который их снимал?
Барбашов: на правобережье Херсонской области насмерть забили мать и сына из-за денег
Логистика ударов: ВКС нарушают железнодорожное снабжение ВСУ
Актриса Наталия Стешенко — биография, карьера, фильмы
Как отметить День матери
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Защитник «Урала» Эмерсон об отстранении российских клубов и сборной: «Все стрелы летят в Россию»
Поздняков заявил, что пообщался с Бахом
Поздняков — об участии россиян в Олимпиаде-2024: «Задача МОК, чтобы в Играх приняли участие все 205 олимпийских комитетов»
ВАДА отказалось давать прогноз по срокам восстановления РУСАДА
Пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана назвал главных фаворитов АФК
Терюшков считает, что России лучше создавать свои футбольные ассоциации
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Глава Олимпийского комитета Швеции предстал перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах

Поздняков заявил, что пообщался с Бахом