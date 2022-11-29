Поздняков считает, что страны Азии могут потерять интерес к соревнованиям в Европе

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился мнением, что европейское направление для участия в спортивных соревнованиях перестает быть приоритетным не только для России, но и для ряда стран Азии.

«Мы исходим не из того, что нам нравится чувствовать себя в том числе и азиатской страной. Скорее этому поспособствовал ряд вещей. Например, политический бойкот россиян, невозможность получения виз западных стран, отмена прямого авиасообщения, которое, безусловно, очень сильно ударило, и не только по нам. В три раза увеличилась стоимость перелетов из Европы, поэтому она перестает сейчас быть приоритетным направлением, в том числе и для стран Азии для участия в спортивных мероприятиях. Это может привести в итоге к тому, что азиатские государства будут проявлять меньший интерес к соревнованиям в Европе со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мы являемся частью большой экономики, и желание федераций поменять континентальную ориентацию на азиатскую вполне понятно», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Он также заявил, что у России нет принципиальной необходимости в континентальной принадлежности. По его словам, сейчас Европа перестает быть зоной повышенного интереса со стороны спортивных организаций.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать россиян к участию в соревнованиях.