Чехи присоединились к визовому бойкоту российского спорта. Раньше это сделали Польша и Прибалтика

Граждане нашей страны не смогут участвовать в соревнованиях на территории Чехии, а чешским атлетам запрещено выступать в России.

Правительство Чехии приняло предложения министерства образования страны о запрете участия российских спортсменов и команд в соревнованиях и матчах в границах Чехии. Такой же запрет наложен на участие чешских граждан в соревнованиях на территории России. Скорее всего, это коснется в том числе спортсменов из игровых видов, имеющих контракты с чешскими и российскими клубами. Таких людей не много, но они есть. В случае с россиянами это решение, видимо, будет реализовано при помощи аннулирования виз и депортации (если у человека нет вида на жительства и чешского паспорта). А вот как технически запретить чехам зарабатывать деньги в российском спорте — большая загадка.

Продолжение санкций

Инициаторы скандального постановления уверяют, что идея исходит от национальных федераций и подержана спортивным агентством страны. Данный шаг рассматривается как продолжение санкций в отношении российского спорта из-за геополитической ситуации. Ранее правительство Чехии и олимпийский комитет этот страны выступали против участия спортсменов из России и Белоруссии в Олимпиаде в Париже в любом статусе.

Фото AFP

Антироссийскую истерию в Чехии долгое время разжигал двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион в составе сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек. Он призывал полностью исключить Россию из мирового спорта. А в июле он планирует выступить перед депутатами Европарламента с предложением саботировать в Старом Свете рекомендации МОК об ослаблении дискриминационных санкций в отношении спортсменов из России и Белоруссии.

В апреле травле подвергся глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета Чехии Давид Свобода. Олимпийский чемпион по современному пятиборью 2012 года поддержал рекомендации МОК о допуске россиян и белорусов, заявив, что «политика не относится к спорту с философской точки зрения». После этого у 39-летнего ветерана начались серьезные проблемы, причем не только в спорте, но и по линии министерства обороны. Ведь Свобода работал тренером в клубе «Дукла», связанном с чешскими вооруженными силами. В итоге у комиссии спортсменов появился другой председатель.

Томас Бах. Фото AFP

Критика Баха

Ранее барьер на пути российских спортсменов на территорию своей страны выстроили в Польше. Правительство этой страны заявило о том, что не собирается давать визы россиянам ни на Европейские игры в Краков, ни на какие-либо другие старты. За это чиновники подверглись публичной критике со стороны главы МОК Томаса Баха. Однако никаких санкций в отношении поляков пока не последовало.

Визы всех типов на днях прекратили выдавать россиянам в Литве и Латвии. Надо полагать, это касается в том числе спортсменов. Ряд российских теннисистов также не смогли оформить британские визы на Уимблдонский турнир. При этом Италия заявила, что не видит проблем в допуске представителей России и Белоруссии на чемпионат мира по фехтованию, который пройдет в Милане в июле. Визы юниорской сборной России по спортивной борьбе в итоге выдала и Испания. Правда, сделано это опозданием — наши спортсмены не успели на соревнования физически.

Несмотря на давление со стороны правительства Чехии, в нашем спорте продолжают работать некоторые представители этой страны. Например, хоккеист омского «Авангарда» Либор Шулак, главный тренер футбольного «Динамо» Марцел Личка, а также наставник «Оренбурга» Иржи Ярошик. Формально запрета на работу чешских тренеров в России сейчас вроде не введено. Однако, учитывая обстоятельства, специалистам, видимо, будет непросто.