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Сегодня, 17:10

От спортсменов хотят денег за смену гражданства. Это правильно?

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Спортсмены будут должны заплатить деньги за смену гражданства?
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Законопроект в Госдуме уже подготовлен.

Прежде всего, не стоит говорить о законопроектах Государственной думы как о чем-то свершившемся. Часто СМИ пользуются излишней эмоциональностью людей, и даже инициатива отдельного депутата с подачей «В Госдуме предложили» вызывает огромный резонанс, хотя реальных перспектив имеет мало. Остерегайтесь подделок, как говорится.

В случае с законопроектом о смене гражданства есть повод порассуждать о принципах — тема злободневная, и чем дольше длятся санкции, тем острее будет желание государства подступиться к ней и нет-нет да и подкрутить гайки.

В чем идея?

Вкратце — если спортсмен — кандидат в российскую сборную зарегистрирован иностранной федерацией или спортивной организацией для участия в международных соревнованиях, он обязан компенсировать российским организациям расходы, понесенные на его подготовку. Освобождаются только те, кто не попадал в список кандидатов в сборную последние три года либо кто готовился самостоятельно. Сумму планирует высчитывать федерация соответствующего спорта и утверждать Министерство спорта.

Инициатор законопроекта председатель комитета по спорту и физической культуре Дмитрий Свищев так обосновал необходимость его принятия: «Это деньги наших налогоплательщиков, которые не должны быть потрачены впустую» (цитата по ТАСС).

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Плюсы

Хорошо, что есть желание наладить четкий юридический механизм и подключить рыночные отношения вместо того, чтобы просто «не пущать». Во всяком случае, лучше так, чем «наказывать», как предложила Светлана Журова. Тех, кто скажет, что родина не продается, можно успокоить — ультрапатриотично настроенные спортсмены о смене гражданства и так не задумаются, а те, кто очень хотел бы выступать даже без российского флага, и так начнут сбегать.

Светлана Журова
Светлана Журова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пока процедура смены спортивного гражданства в России абсолютно хаотична и производится по понятиям. Если ты не нравишься чиновникам федерации — тебе будут ставить палки в колеса и сделают все, чтобы не отпустить. Нужны все равно либо деньги, либо заступничество. Так, по крайней мере, сформулировал мне ситуацию один из российских спортсменов, пытавшихся сменить гражданство, но попросивший не упоминать вид спорта.

И если появится конкретный механизм исполнения условий, спортсмены по крайней мере будут понимать, что от них требуется. Да, кто-то скажет — «крепостное право». Но суть в том, что оно есть и сейчас, за исключением редких видов спорта типа тенниса или шахмат. А тут появляется «Юрьев день». Лучше выездных виз и приставленных к командам сотрудников спецслужб, как в Советском Союзе. Закончится все кейсом Александра Могильного.

Минусы и вопросы

Вопросов гораздо больше. Начиная с конкретных формулировок — что такое иностранная спортивная организация? Получается, если российский футболист-сборник уехал в иностранный клуб (Далер Кузяев в «Гавр»), он тоже должен платить, причем лично?

Флаг России. Гарантирует ли отказ от спортивного гражданства России попадание в зарубежные сборные?

Или — все равно размер компенсации придумывает федерация, и пока непонятно, как будет гарантироваться прозрачность сметы. Никто не мешает вписать в квитанцию десять нулей на основании того, что спортсмен ел булочки в Новогорске, а хлеб был высшего сорта, и ведь их можно было пусть на благо более благодарного атлета! А еще будущий предатель носил эти булочки на подносе, поднос износился — будь добр, заплати за амортизацию. И так далее.

Значение любого закона сводится к его правоприменению. Вопрос размеров компенсации — чуть ли не ключевой.

Болельщики сборной России с национальным флагом
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сколько стоит переход?

Белоруссия буквально на днях разрешила переход фигуристу Ивану Десятову в сборную США, но перед этим потребовала компенсировать 25 тысяч долларов. Есть сомнения, что белорусское государство потратило на него столько за пару лет — Десятов перешел в Белоруссию из российской команды. Фигурист не смутился и объявил краудфандинг, собрав 18 тысяч из 25. Возможно, общественный резонанс ситуации заставил чиновников из федерации снизить аппетиты на треть.

В случае принятия законопроекта налогоплательщики просто будут платить за спортсмена еще раз — кидая ему пожертвования.

Если мы возьмем сборника не топового вида спорта, получающего, допустим, ставку 50 тысяч рублей. Если он три года подряд попадал в сборную, сумма выйдет около 1,8 миллиона рублей. Сродни покупки машины — в принципе подъемно, хотя придется копить и искать спонсоров. Дальше вопрос только к государству и федерации — будет ли оно считать те самые булочки.

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Наконец, не очень понятно, почему в принципе должна дискриминироваться профессия спортсмена. Не секрет, что у нас есть бизнесмены, получающие гражданство другой страны, причем реальный паспорт, а не спортивную лицензию. Платят ли они какую-нибудь компенсацию, если, к примеру, получали господряды или получали в нашей стране бесплатное образование? О таком законопроекте никакой информации в поисковиках я не нашел.

Ну и последнее. При всем уважении к законам, в России всегда важнее будут принципы. Если и сейчас спортсмены жалуются на финансирование, а федерации зависят от того, не отрядит ли им государство бизнесмена в помощь, не очень понятно, что меняет этот закон. Интереса у федерации будет два — заработать на переходах, но при этом не устраивать опт, так как можно получить по шапке сверху. Понятия так же и останутся.

Куда важнее сигнал — спортсмены имеют право выбирать свое будущее или нет, имеют право на свободу передвижения в глобализованном мире или нет? Есть ли у них, в конце концов, право выступать в нейтральном статусе? Пока на эти вопросы ответа нет. Если государство выберет путь удерживания спортсменов ради Спартакиад, даже идеально написанный закон не спасет.

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