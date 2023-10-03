Жуков — о допуске россиян на Паралимпиаду: «Если их заставят подписывать декларацию, ехать не надо»

Почетный президент ОКР Александр Жуков прокомментировал «СЭ» допуск россиян к участию в Паралимпийских играх-2024 в нейтральном статусе.

«До конца условия так и не известны. Если их заставят подписывать [декларацию], то я считаю, что не надо ехать. Пока здесь я не вижу ничего отличного от той ситуации, которая с нашими олимпийцами. Как будут критерии нейтральности, тогда и будет смысл что-то обсуждать», — сказал Жуков «СЭ».

29 сентября генассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) допустила российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2024 в нейтральном статусе.

В ПКР заявили, что допуск спортсменов без флага, гимна и национальной символики является дискриминацией по национальному признаку.