В Госдуме РФ назвали негодяйским решение Международной федерации спорта слепых о приостановке членства России

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на решение исполнительного совета Международной федерации спорта слепых (IBSA) приостановить членство России и Белоруссии в организации.

«Совершенно негодяйское решение. Кто будет организовывать поездку наших спортсменов? Кто будет заниматься их визами, билетами, подготовкой к соревнованиям и экипировкой? Они? Не будут они этим заниматься! Специально создаются условия, при которых максимально усложняются условия участия наших спортсменов. Как они поступают с обычными спортсменами, так и с паралимпийским спортом. Нашим спортсменам усложняют жизнь так, чтобы они не могли поехать сами. Отстраняют по этническому принципу. За что? Думаю, что история расставит все на свои места. Руководство организации должно немедленно подать в отставку», — сказал Свищев «СЭ».

Совет IBSA согласился поддержать решение IPC разрешить нейтральным индивидуальным параспортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях Паралимпийских игр 2024 года в Париже.