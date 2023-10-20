Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Главная
Паралимпийские игры

Сегодня, 15:22

Журова — о решении Международной федерации спорта слепых: «Разве такой спорт нужен миру и нашей стране?»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение исполнительного совета Международной федерации спорта слепых (IBSA) приостановить членство России и Белоруссии в организации.

«Я уверена, что в IBSA прекрасно знают, что Паралимпийский спорт в России финансируется практически полностью государством, поэтому они наверняка выставят требование, как олимпийцам, и по факту, даже в нейтральном статусе не найдется спортсменов, готовых участвовать в международных соревнованиях. Ну а дальше будут предлагать им статус беженцев или диссидентов. Такие предложения уже звучат с разных сторон. Разве такой спорт нужен миру и нашей стране?» — сказала Журова «СЭ».

Ранее совет IBSA согласился поддержать решение IPC разрешить нейтральным индивидуальным параспортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях Паралимпийских игр 2024 года в Париже.

Светлана Журова
5
0
Читайте также
«Израиль и половину арабских стран надо исключить из спортивного движения». Новые споры о санкциях
МОК отреагировал на слова Путина об этнической дискриминации россиян
Минпромторг рекомендовал чиновникам закупать автомобили шести марок
ФСБ ликвидировала 42 подпольные мастерские по изготовлению оружия и боеприпасов
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения транспортера-тягача с пехотой ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Москвичи подвели итоги Паралимпиады
Илья Воробьев попробует свои силы в НХЛ
«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Туктамышева правда уходит? Судейство за Тутберидзе?
Поражение омичей на бывшей арене
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин ни разу не бросил в матче с «Калгари»
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
«Вашингтон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Мирошниченко против Воронкова / Последствия выходки Хохлачева
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Глава РУСАДА Логинова: «В ближайшее время узнаем решение по делу Валиевой»
В Госдуме РФ назвали негодяйским решение Международной федерации спорта слепых о приостановке членства России
Международная федерация спорта слепых приостановила членство России
Поздняков рассказал, с какими проблемами столкнулся ОКР в последнее время
Министр спорта Уганды считает позорным решение об отстранении российского спорта
Поздняков: «Цель — возвращение в международный спорт на равных позициях»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Госдуме РФ назвали негодяйским решение Международной федерации спорта слепых о приостановке членства России