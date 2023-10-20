Журова — о решении Международной федерации спорта слепых: «Разве такой спорт нужен миру и нашей стране?»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение исполнительного совета Международной федерации спорта слепых (IBSA) приостановить членство России и Белоруссии в организации.

«Я уверена, что в IBSA прекрасно знают, что Паралимпийский спорт в России финансируется практически полностью государством, поэтому они наверняка выставят требование, как олимпийцам, и по факту, даже в нейтральном статусе не найдется спортсменов, готовых участвовать в международных соревнованиях. Ну а дальше будут предлагать им статус беженцев или диссидентов. Такие предложения уже звучат с разных сторон. Разве такой спорт нужен миру и нашей стране?» — сказала Журова «СЭ».

Ранее совет IBSA согласился поддержать решение IPC разрешить нейтральным индивидуальным параспортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях Паралимпийских игр 2024 года в Париже.