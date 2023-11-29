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Сегодня, 20:19

Винер рассказала, что пока не определилась с подачей апелляции в CAS на решение трибунала

Алина Савинова
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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер ответила на вопрос, будет ли она подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение апелляционного трибунала Фонда гимнастической этики (GEF).

«Еще не решила», — приводит ТАСС слова Винер.

29 ноября стало известно, что Фонд гимнастической этики не отменил двухлетнее отстранение Винер от турниров под эгидой FIG. Срок дисквалификации российского тренера отсчитывается с 6 марта 2023 года по 5 марта 2025-го, независимо от того, будут ли принятые FIG защитные меры оставаться в силе.

75-летняя Винер является главным тренером национальной команды страны с 2001 года. В 2008-м она стала президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Источник: https://tass.ru/sport/19412609
Ирина Винер-Усманова
Художественная гимнастика
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Фонд гимнастической этики оставил в силе двухлетнее отстранение Ирины Винер