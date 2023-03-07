Винер считает, что России нечему учиться у мировой художественной гимнастики

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер считает, что в мировой художественной гимнастике нет аналогов российским спортсменам, тренерам и спортивным сооружениям.

«Огромное спасибо за то, что вы поддерживаете всех нас. За то, что наша страна делает все для того, чтобы наш спорт прогрессировал и двигался вперед», — приводит слова Винер ТАСС.

Также Винер рассказала о том, что спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на днях посещал дворец художественной гимнастики.

«Он спросил: «У других стран тоже есть чему поучиться?» Нет аналогов нашим залам, нашим гимнастам, наших тренерам в мире нет», — добавила Винер.

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила Винер от работы на международных соревнованиях на два года.

Теперь ей запрещено участвовать или получать аккредитацию в международных турнирах под эгидой федерации в статусе тренера, главы делегации или любой другой официальной роли.