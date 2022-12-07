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Сегодня, 02:30

Испания вылетела с ЧМ, определились все пары 1/4 финала. Главное за день

Игроки сборной Марокко празднуют победу.
Фото Getty Images
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Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 6 декабря.

Буну в роли Акинфеева! Испания не забила три пенальти и вылетела с ЧМ-2022

Сборная Марокко сотворила главную сенсацию плей-офф.

Какой Роналду? Рамуш — новый кумир Португалии! Криштиану остался в запасе, а у молодой звезды — хет-трик

Португальцы более чем уверенно разобрались со Швейцарией и вышли в четвертьфинал.

Определились все пары 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре

6 декабря двумя матчами завершилась стадия 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

Первый гол Месси в плей-офф, феерия Португалии без Роналду, новый вылет Испании по пенальти: события 1/8 финала ЧМ-2022

Чем запомнятся матчи первого раунда плей-офф чемпионата мира в Катаре.

«Это поражение — конец нашего фирменного стиля». В Испании громят свою команду за вылет с ЧМ

Журналисты считают, что эра Луиса Энрике в сборной закончена.

ЦИФРА ДНЯ
3
гола
забил форвард Португалии Гонсалу Рамуш в матче 1/8 финала ЧМ-2022 со Швейцарией

Браво, Фернанду Сантуш! Ведь Рамуш не сам себя выпустил вместо Криштану Роналду

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Серебряков, Дорожко, Рашевский и Савиков включены в состав сборной России на Кубок Первого канала

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День, который войдет в историю КХЛ. В лиге впервые сокращают лимит на легионеров

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КХЛ, 6 декабря: «Локомотив» победил «Спартак», московское «Динамо» уступило СКА

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НХЛ, 7 декабря: «Питтсбург» сыграет с «Коламбусом», «Тампа» — «Детройт»

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Нидерланды и Аргентина вышли в 1/4 ЧМ, жеребьевка Кубка России. Главное за день