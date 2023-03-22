Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Новости
Статьи
Главная
Лыжные гонки
Чемпионат России

Сегодня, 10:57

Смирнова и Пантрина выиграли командный спринт на чемпионате России

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Первая сборная Тюменской области одержала победу в командном спринте на чемпионате России по лыжным гонкам.

За команду выступали Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина. Они преодолели дистанцию за 26 минут 40,1 секунды.

Второе место заняла сборная ХМАО-Югра-1, которую представляли Алена Перевозчикова и Екатерина Носкова (+18,4). Третьими стали Ольга Царева и Юлия Ступак из сборной Республики Коми-1 (+32,9).

Носкова, выступавшая в составе первой команды ХМАО-Югра, является биатлонисткой.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2023

Тюмень

Женщины

Командный спринт

1. Екатерина Смирнова — Елизавета Пантрина (Тюменская область-1) — 26.40,1

2. Алена Перевозчикова — Екатерина Носкова (ХМАО-Югра-1) +18,4

3. Ольга Царева — Юлия Ступак (Республика Коми-1) +32,9

Сборная России по лыжным гонкам
Екатерина Носкова
Екатерина Смирнова
Ольга Царева
Юлия Ступак (Белорукова)
1
0
Читайте также
«Барселона» выиграла первое домашнее класико с Хави. Чемпионский титул почти в кармане
Овечкин забил своему любимому вратарю, но «Вашингтон» проиграл. Плей-офф — все дальше
Путин ответил на планы Великобритании поставить Киеву снаряды с обедненным ураном
Лавров указал на подрыв стабильности планами Лондона поставить ВСУ снаряды с ураном
Военный эксперт рассказал об опасности снарядов с обедненным ураном
Верховный суд России назвал преступлением сдачу в плен в случае возможности сопротивления
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наталья Непряева пропустила вторую гонку подряд на чемпионате России

Ступак: «Хотелось бы побороться за первые призы в командном спринте. Но был уже слишком большой разрыв»