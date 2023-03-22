Смирнова и Пантрина выиграли командный спринт на чемпионате России

Первая сборная Тюменской области одержала победу в командном спринте на чемпионате России по лыжным гонкам.

За команду выступали Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина. Они преодолели дистанцию за 26 минут 40,1 секунды.

Второе место заняла сборная ХМАО-Югра-1, которую представляли Алена Перевозчикова и Екатерина Носкова (+18,4). Третьими стали Ольга Царева и Юлия Ступак из сборной Республики Коми-1 (+32,9).

Носкова, выступавшая в составе первой команды ХМАО-Югра, является биатлонисткой.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2023

Тюмень

Женщины

Командный спринт

1. Екатерина Смирнова — Елизавета Пантрина (Тюменская область-1) — 26.40,1

2. Алена Перевозчикова — Екатерина Носкова (ХМАО-Югра-1) +18,4

3. Ольга Царева — Юлия Ступак (Республика Коми-1) +32,9