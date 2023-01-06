Вяльбе: «Я не интересуюсь Кубком мира. Мне абсолютно неинтересно»

Вяльбе заявила, что не интересуется Кубком мира по лыжным гонкам

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на повторение Йоханнесом Клебо рекорда Александра Большунова и Сергея Устюгова.

«Я не интересуюсь Кубком мира и ничего не комментирую по этому поводу. Мне абсолютно неинтересно, как они бегали и что они выиграли!» — сказала Вяльбе «СЭ».

Норвежец Клебо выиграл на многодневке «Тур де Ски» пятую гонку подряд и повторил достижение Большунова и Устюгова. Устюгов показал данный результат в сезоне-2016/17, Большунов — в 2021 году.