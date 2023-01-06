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Сегодня, 20:00

Вяльбе: «Я не интересуюсь Кубком мира. Мне абсолютно неинтересно»

Вяльбе заявила, что не интересуется Кубком мира по лыжным гонкам
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на повторение Йоханнесом Клебо рекорда Александра Большунова и Сергея Устюгова.

«Я не интересуюсь Кубком мира и ничего не комментирую по этому поводу. Мне абсолютно неинтересно, как они бегали и что они выиграли!» — сказала Вяльбе «СЭ».

Норвежец Клебо выиграл на многодневке «Тур де Ски» пятую гонку подряд и повторил достижение Большунова и Устюгова. Устюгов показал данный результат в сезоне-2016/17, Большунов — в 2021 году.

Елена Вяльбе
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Бородавко: «Отсутствие Большунова не умаляет заслуг Клебо. Давайте воспринимать как есть»