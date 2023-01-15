Призер Сочи-2014 рассказал, как в шутку хотел отправить в МОК дубликат медали после лишения серебра

Российский лыжник Дмитрий Япаров в интервью «СЭ» рассказал об идее отправить в Международный олимпийский комитет (МОК) дубликат медали после лишения серебра в эстафете. В итоге Спортивный арбитражный суд в Москве вернул второе место сборной России.

— Не могу вас не спросить про Олимпиаду в Сочи, какой бы спорной эта тема ни была. Вы правда готовы были медаль отдать, если бы ее все же отсудили?

— Если бы все ребята были готовы, то я отдал бы. Тут все должно быть как в команде — один за всех и все за одного. Не было такого — я один отдам, а остальные нет. Как все, так и я. Особых разговоров на эту тему у нас с ребятами не было. Я просил друзей: «Так и так, ребят, сделайте дубликат серебряной медали, чтобы отправить в МОК и там не отличили». В шутку. У меня есть друзья-умельцы, чтоб вырезали, наштамповали их. Ну, не пришлось в итоге.

— Будучи участником той Олимпиады, вы можете сказать — с отбором медалей имел место какой-то заговор? К нам политически прицепились? Или все-таки на Олимпиаде что-то было?

— Может, просто прицепились. Получилось так, что мы действительно начали очень много выигрывать. А тут мы еще и у себя Олимпиаду проводим. И они подумали — а, они могут там сделать что угодно! Я считаю, это некое подстрекательство в нашу сторону.

— «Дюшес» вы не пили, в общем?

— Ну в смысле, я уже слышал этот разговор — вот он пил, вот он... Я в таких случаях отвечаю: «Ребята, пока он сам не скажет, что да, конкретно я употреблял, это все не имеет значения». Допустим, я с этим человеком в комнате жил, мы тренировались бок о бок — не было ничего такого. Но я не знаю, я не видел!

— Но за себя-то вы точно можете сказать.

— Не пил. Я и за парней могу сказать, что не было. Потому что я знаю, как все происходило. Но посудите — пока они сами лично не признаются, я всем буду говорить, что ничего у нас не было, и буду это утверждать. Я же с ними дорос до тех результатов, которые у меня есть. Я им благодарен, они мне. Где-то они подсказывали, помогали. Логично же.