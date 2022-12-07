Лыжные гонки накрыл жуткий кризис. Почему они больше не интересны никому, кроме Норвегии и России?

FIS нужно выбирать — либо эксперименты, либо стагнация и деградация.

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле Эйнар Бьорндален крайне недоволен тем, как проходят сейчас гонки Кубка мира по лыжам. Откровенно говоря, они превратились в открытый чемпионат Норвегии. Другие страны, разумеется, тоже участвуют, и количество участников может даже расти. Только вот реального соперничества нет и близко, поэтому зрелище постепенно наскучивает даже самым преданным болельщикам скандинавской команды. Биатлонисты всегда любили критиковать лыжи, но сейчас ситуация и правда вызывает серьезное беспокойство. Причем причины кризиса лыж гораздо глубже ситуативных проблем с отсутствием тех или иных стран — временные сложности их усиливают, но не более.

Мир устал от доминации Норвегии — в этом сезоне равных им нет и близко

Третий сезон подряд многие гонки FIS превращаются в фарс. В прошлом году из-за ковида ряд этапов пропускали норвежцы, и это было раздолье для российских лыжников. Приятно, конечно, было видеть на пьедестале Александра Большунова, Юлию Ступак и других, но в идеале хочется радоваться после их побед в остром соперничестве, а не наблюдать историю без особой интриги. Теперь шар удачи на другой стороне — россияне отстранены от международных стартов, а в Норвегии больше не снимают всю команду с турнира из-за подозрений на ковид у внештатного массажиста. Поэтому теперь раз за разом пьедесталы оккупируют Йоханнес Клебо и его друзья. Также без сопротивления. Апогея доминация норвежцев достигла на недавней коньковой разделке в Лиллехаммере. 9 из 10 первых мест за скандинавами!

Более того, единственная белая ворона, затесавшаяся в этом царстве красных комбинезонов, британский лыжник Эндрю Масгрэйв тренируется также в Норвегии. За девять прошедших гонок на двух этапах Кубка мира в число призеров удалось попасть только итальянцу Федерико Пеллегрино. Ветеран пришел третьим в гонке преследования на 20 км в Руке и занял второе место в спринте в Лиллехаммере. Все остальные медали — за норвежцами. Абсолютно все. На этом фоне Кубок мира по лыжам и FIS нещадно критикуют. Никому не нравится наблюдать за праздником для одной страны, пусть эта страна даже и твоя собственная. «Ситуация с конкуренцией — самая большая проблема для лыжных гонок, — считает норвежец Бьорндаллен. — Все больше стран нуждаются в возможности инвестировать и привлечь новых спортсменов. Развитие лыж идет в совершенно неправильном направлении. Это катастрофа, и FIS несет за нее ответственность».

Норвежцы во главе с Йоханнесом Клебо доминируют в этом сезоне. Фото Global Look Press

Россия составляла для FIS почти треть телерынка лыжных гонок

Уле-Эйнар далеко не единственный, кто бьет в набат. Синхронно с ним поражаются ситуации и шведы Себастьян Самуэльссон и Йеспер Нелин. «То, что я даже не помню имени парня, победившего в Лиллехаммере, многое говорит о доминировании Норвегии, — сказал Самуэльссон. — Было бы печально, если бы это выглядело так и в биатлоне». Я рад, что у нас больше возможностей, больше людей, которые занимаются биатлоном, больше тех, у кого есть шанс". Себастьян известен как большой «фанат» России, но Норвегия вроде бы ничего плохого ему не сделала, разве что отказалась проводить допинг-тестирования подростков. Поэтому мы можем рассчитывать на объективность, тем более партнер по команде Нелин с ним солидарен. «FIS отстает. Биатлонные соревнования проходят совершенно по-другому. Лыжные гонки стали спортом, которым интересуются только в Скандинавии. Биатлон популярен в Европе, и там много хороших спортсменов», — добавил Йеспер.

Подобных высказываний и правда много, мы привели лишь последние из актуальных. Списать все на вечную борьбу лыж и биатлона также будет неверно, ведь и ветераны лыж недовольны происходящим сейчас с этим видом спорта. Только вот реальная проблема отнюдь не в том, что сейчас из-за санкций не выступают российские лыжники, а до этого два года часто не было норвежцев. Сама по себе история с противостоянием всего лишь двух стран не самая здоровая. Кризис начался гораздо раньше, сейчас он только лишь усугубился. В России мы его могли упустить за ростом внимания к лыжам — в нашей стране аудитория трансляций росла большими темпами вопреки глобальному тренду на ее сокращение. Согласно данным FIS за сезон 2021/22, Россия — главный рынок FIS в лыжных гонках, причем с большим отрывом.

Самые популярные гонки Кубка мира — это гонки без Норвегии

Естественно, потеря такого важного игрока — это удар. В прошлом сезоне трансляции лыжных гонок в России посмотрели 271 млн раз, на втором месте Швеция — 164 млн, следом Финляндия и Германия. Норвегия — внимание! — только пятая (89 млн). Аномальную статистику можно объяснить желанием топовых норвежцев сохранить себя перед Олимпиадой и пропускать гонки, но факт тем не менее занимательный. Важен не только размер аудитории в абсолютном значении, но и увлеченность зрителей событием. Этот параметр эксперты высчитывают по сложной формуле: общее время трансляций в секундах умножается на число зрителей в миллионах, а потом все это делится на 30 секунд. Здесь важность России для FIS еще более очевидна. Страна на первом месте и выдает 35% от всего рынка. Дальше снова старые знакомые — Швеция, Финляндия, Германия и Норвегия. Суммарно лидеры дают 86% от общей аудитории.

То есть всему остальному миру лыжи практически и не нужны. Да и лидерам нужны едва ли, ведь просмотры падают, и стремительно. К примеру, разница между позапрошлым сезоном и прошлым в 27% в пользу первого. Притом что последний был олимпийский и ставки как никогда высоки. Тут снова есть важный нюанс, в первый коронавирусный год снятия норвежцев носили более массовый характер, и у других стран было больше шансов проявить себя. В том числе у российских спортсменов. FIS так и считает — показатели интереса к соревнованиям растут без Норвегии, поскольку географическое представительство становится разнообразнее. Согласитесь, это приговор, когда федерация объясняет повышение зрительской активности снятием главных звезд. Это все равно что чемпионат мира по хоккею смотрели бы больше без Канады, а по футболу — без команд Бразилии, Аргентины и Франции.

Лыжники на трассе. Фото Global Look Press

Секрет популярности биатлона в элементе неожиданности

И все же рациональное зерно в любви лыжных болельщиков к турнирам без Норвегии есть. Людям в спорте нравится, прежде всего, элемент случайности. Спорт объединяет в себе как диониссийское, так и аполлоническое начало. То есть четкая структура правил и тренировок натыкается на хаос, и эта волшебная смесь завораживает миллионы. Но лыжные гонки в текущем своем виде были обречены на стагнацию. Классический циклический вид, где ключевыми критериями успеха становятся факторы условий для занятий, технологий и выучки. Норвежская школа лыж развивается веками. В Норвегии есть доступ ко всем новейшим смазкам, покрытиям лыж и идеально подобранным антропометрически палкам. С тренировками проблем тоже никаких. Мало где в мире дольше держится натуральный снег, но даже летом в стране массово развиты лыжероллеры. Добавим ко всему прочему массовость — и вот готов рецепт гегемона.

В стерильных условиях Норвегия всегда должна побеждать. Но точно так же она должна быть первой и в биатлоне. Только в нем есть стрельба. И ее внедрение в спорт добавило лыжным гонкам элемент внезапности. Можно сколько угодно тренироваться, не вылезать со стрельбища неделями, но внезапный порыв ветра, проблемы с винтовкой, лишние эмоции, наконец, и все — из лидера ты переходишь в аутсайдеры. Биатлонная гонка длится порой больше часа, но здесь после каждой стрельбы все может поменяться с ног на голову. А что меняется в лыжной «разделке»? Разве что у кого-то сведет мышцу или сломается инвентарь, но даже и тут критичная ситуация для лидера маловероятна. Фавориты уходят вперед на первых километрах и идут к победе. Что здесь может заинтересовать стороннего наблюдателя? Особенно когда соревнования неконтактные. То есть не с живыми людьми, а с секундомером.

Лучший формат для телевидения — спринт

Биатлон также страдает от архаики. К примеру, давно ходят слухи о возможной отмене индивидуальной гонки. Против этого выступают ветераны спорта, поэтому IBU идет на компромисс. На Кубке мира сокращают количество «индвидуалок», не отменяя их вовсе и продвигая экспериментальные дисциплины по типу сингл-микста или суперспринта. Когда-то и введение масс-старта было экспериментом, а сейчас без него биатлон трудно себе представить. В лыжах также есть история успешного внедрения новых идей. Сейчас скиатлон — непременный атрибут любого крупного турнира. Но только FIS начал проводить комбинированные гонки классика+конек лишь 30 лет назад. До этого лыжная федерация долго признавать коньковый стиль не хотела, пока не вынудили обстоятельства. Более свежий пример — спринты. На Олимпиаде их стали проводить только в этом веке, а для телевидения это самый удачный формат.

Спринты — турнир короткий, насыщенный и с шансом на неожиданность. Фаворит может вылететь после падения еще на первом круге, в то же время андердог не без доли везения может хотя бы попасть в финал, и это уже повод для фанатов из других стран (не Норвегии, Финляндии и России) включить соревнования. На спринты удобно привлекать и болельщиков. Отличная идея была провести городской спринт как по улицам, так и на футбольном стадионе. Ее реализации помешал ковид, но что мешает вернуться к таким форматам сейчас? Другой путь — развивать марафонское направление. Лыжи как вариант рекреации и досуга интересны миллионам, любительские марафоны собирают заявки от тысяч человек. При должном маркетинге этих активистов можно увлечь и профессиональным спортом. Главное — делать хотя бы что-то и не сидеть на месте. Но, похоже, FIS это не сильно и нужно.