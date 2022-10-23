«Отсутствие россиян — дерьмовая ситуация». Реакция западных СМИ на отстранение наших лыжников

Сдержанная радость в Скандинавии, печаль во Франции и гнев британца.

В субботу совет Международной лыжной федерации (FIS) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации. Как на это отреагировали западные СМИ и соцсети?

В Норвегии отстранение россиян важнее Холанна

Больше всех о решении FIS говорят в Норвегии. Главное издание страны NRK поставило новость об отстранении на главное место в спортивном разделе. Менее важными в какой-то момент оказались статьи про своих спортсменов. Российские лыжники «выиграли» новостной рейтинг у разборок Магнуса Карлсена и Ханса Ниманна, а также у дубля Эрлина Холанна за «Манчестер Сити».

Первым в статье NRK говорит представитель Норвегии в совете FIS Эрик Ресте. Функционер отмечает, что только один вопрос вызвал разногласия во время заседания — дальнейшее участие российских представителей во встречах FIS. Многие, по словам Ресте, были не согласны с этим, но большинство посчитали иначе. Сам норвежец полагает, что запрет на участие должен распространяться не только на наших спортсменов, но и на руководителей российских лыж.

Информацию о том, что совет отстранил россиян без особых дискуссий, выносит в заголовок другое норвежское издание VG. Авторы не видят альтернатив принятому решению. «Российские лыжники были исключены из соревнований FIS c 1 марта, но в российских СМИ это изображалось так, как будто была надежда, что следующей зимой они смогут вернуться», — пишет VG. Для усиления эффекта издание цитирует Telegram-канал Дмитрия Губерниева: «Мне совершенно непонятно, на что надеялась Вяльбе? Зачем надо было строить воздушные замки?»

В целом реакция норвежских СМИ достаточно сдержанная. Все они проявили единодушие в одном вопросе — какую фотографию ставить в качестве обложки для материала. Статьи NRK, VG и Nettavisen венчает снимок Александра Большунова. Видимо, это именно то лицо, которое хорошо собирает клики в Норвегии.

Соседи из Швеции теме недопуска наших лыжников внимания почти не уделили. Большинство ведущих СМИ страны ограничились сухой новостью о решении FIS, а кто-то обошелся и без этого. А ведь именно шведские лыжницы Линн Сван и Майя Дальквист первыми были готовы бойкотировать чемпионат мира, если до него допустят россиян.

Мировые лыжи пострадают от отсутствия россиян. Фото Global Look Press

Французам будет не хватать Большунова и Степановой

Французский портал Ski-Nordique, похоже, недоволен решением FIS и ожидает самых плохих последствий. В небольшой статье на этом ресурсе говорится, что отсутствие россиян на Кубке мира почти ничего не изменит в горнолыжном спорте и прыжках с трамплина, но серьезно повлияет на лыжные гонки. В этом виде спорта Ski-Nordique называет нашу страну одной из двух ведущих.

Издание также отмечает, что совет FIS ограничился только коротким пресс-релизом на сайте, не взяв на себя труд объясниться по поводу решения.

Ski-Nordique считает, что лыжные гонки многое потеряют без россиян. При этом, перечисляя фамилии наших спортсменов, французы чуть поддели Веронику Степанову:

«В спортивном плане лыжные гонки многое потеряют. Им на данный момент такое точно не нужно. Таких больших чемпионов, как Большунов, Непряева, Якимушкин, Ступак, Червоткин, Мальцев, Сорина и прочих Степановых, не в обиду даже самым сварливым, нам будет сильно не хватать», — пишет Ski-Nordique.

Французский портал также переживает за мотивацию наших лыжников, оставшихся без международных стартов. Но главным же защитником российских спортсменов неожиданно оказался британский лыжник Эндрю Масгрейв. Он ярко выступил в подкасте Faster Skier:

«То, что не будет россиян, — это дерьмовая ситуация. Я ставлю себя на их место. Они стремятся лишь выступать в лыжных гонках, но больше не могут этого делать. Это ужасно. Я бы очень хотел, чтобы русские стартовали на Кубке мира. Но, учитывая обстоятельства, можно понять, почему их отстранили. Очень тяжелая ситуация, от которой никто не выигрывает. Лично я за то, чтобы все сильнейшие оставались в строю. Не хочу побеждать и думать: «Я выиграл только потому, что не было Большунова», — заявил Масгрейв.