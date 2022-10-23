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Лыжные гонки

Сегодня, 14:00

«Отсутствие россиян — дерьмовая ситуация». Реакция западных СМИ на отстранение наших лыжников

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спортигр
Александр Большунов.
Фото Global Look Press
Мировые лыжи пострадают от отсутствия россиян.
Фото Global Look Press
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Сдержанная радость в Скандинавии, печаль во Франции и гнев британца.

В субботу совет Международной лыжной федерации (FIS) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации. Как на это отреагировали западные СМИ и соцсети?

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В Норвегии отстранение россиян важнее Холанна

Больше всех о решении FIS говорят в Норвегии. Главное издание страны NRK поставило новость об отстранении на главное место в спортивном разделе. Менее важными в какой-то момент оказались статьи про своих спортсменов. Российские лыжники «выиграли» новостной рейтинг у разборок Магнуса Карлсена и Ханса Ниманна, а также у дубля Эрлина Холанна за «Манчестер Сити».

Первым в статье NRK говорит представитель Норвегии в совете FIS Эрик Ресте. Функционер отмечает, что только один вопрос вызвал разногласия во время заседания — дальнейшее участие российских представителей во встречах FIS. Многие, по словам Ресте, были не согласны с этим, но большинство посчитали иначе. Сам норвежец полагает, что запрет на участие должен распространяться не только на наших спортсменов, но и на руководителей российских лыж.

Информацию о том, что совет отстранил россиян без особых дискуссий, выносит в заголовок другое норвежское издание VG. Авторы не видят альтернатив принятому решению. «Российские лыжники были исключены из соревнований FIS c 1 марта, но в российских СМИ это изображалось так, как будто была надежда, что следующей зимой они смогут вернуться», — пишет VG. Для усиления эффекта издание цитирует Telegram-канал Дмитрия Губерниева: «Мне совершенно непонятно, на что надеялась Вяльбе? Зачем надо было строить воздушные замки?»

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В целом реакция норвежских СМИ достаточно сдержанная. Все они проявили единодушие в одном вопросе — какую фотографию ставить в качестве обложки для материала. Статьи NRK, VG и Nettavisen венчает снимок Александра Большунова. Видимо, это именно то лицо, которое хорошо собирает клики в Норвегии.

Соседи из Швеции теме недопуска наших лыжников внимания почти не уделили. Большинство ведущих СМИ страны ограничились сухой новостью о решении FIS, а кто-то обошелся и без этого. А ведь именно шведские лыжницы Линн Сван и Майя Дальквист первыми были готовы бойкотировать чемпионат мира, если до него допустят россиян.

Мировые лыжи пострадают от отсутствия россиян. Фото Global Look Press
Мировые лыжи пострадают от отсутствия россиян.
Фото Global Look Press

Французам будет не хватать Большунова и Степановой

Французский портал Ski-Nordique, похоже, недоволен решением FIS и ожидает самых плохих последствий. В небольшой статье на этом ресурсе говорится, что отсутствие россиян на Кубке мира почти ничего не изменит в горнолыжном спорте и прыжках с трамплина, но серьезно повлияет на лыжные гонки. В этом виде спорта Ski-Nordique называет нашу страну одной из двух ведущих.

Издание также отмечает, что совет FIS ограничился только коротким пресс-релизом на сайте, не взяв на себя труд объясниться по поводу решения.

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Ski-Nordique считает, что лыжные гонки многое потеряют без россиян. При этом, перечисляя фамилии наших спортсменов, французы чуть поддели Веронику Степанову:

«В спортивном плане лыжные гонки многое потеряют. Им на данный момент такое точно не нужно. Таких больших чемпионов, как Большунов, Непряева, Якимушкин, Ступак, Червоткин, Мальцев, Сорина и прочих Степановых, не в обиду даже самым сварливым, нам будет сильно не хватать», — пишет Ski-Nordique.

Французский портал также переживает за мотивацию наших лыжников, оставшихся без международных стартов. Но главным же защитником российских спортсменов неожиданно оказался британский лыжник Эндрю Масгрейв. Он ярко выступил в подкасте Faster Skier:

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«То, что не будет россиян, — это дерьмовая ситуация. Я ставлю себя на их место. Они стремятся лишь выступать в лыжных гонках, но больше не могут этого делать. Это ужасно. Я бы очень хотел, чтобы русские стартовали на Кубке мира. Но, учитывая обстоятельства, можно понять, почему их отстранили. Очень тяжелая ситуация, от которой никто не выигрывает. Лично я за то, чтобы все сильнейшие оставались в строю. Не хочу побеждать и думать: «Я выиграл только потому, что не было Большунова», — заявил Масгрейв.

Сборная России по лыжным гонкам
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