Российская лыжница Ступак потренировалась в Италии и взбесила норвежцев. Чем они недовольны?

В FIS тоже не в восторге от тренировок Юлии из-за дисквалификации российской сборной

В текущем сезоне российская лыжница Юлия Ступак практически не фигурировала в информационном пространстве. Все потому, что спортсменка пропустила большую часть этапов Кубка России из-за травмы. Однако, по словам тренера Юрия Бородавко, она планирует выступить на чемпионате страны и соревнованиях «Чемпионские высоты». И лыжница уже даже приступила к подготовке к предстоящим турнирам на трассах Кубка мира в Тоблахе. Но тренировки известной спортсменки в Италии почему-то возмутили западное лыжное сообщество: ругались и норвежцы, и представители Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). Чем они недовольны?

Италия

Как сообщил тренер Ступак, Юлия находится в Италии, чтобы лучше подготовиться к российским соревнованиям «Чемпионские высоты». «Мы посчитали, что там высота лучше подходит для подготовки к стартам, — сказал Бородавко ТАСС. — Поэтому она уехала туда. Конечно, это было согласовано с федерацией. Относятся к ней нормально там, никаких проблем у нее нет. Она поехала готовиться к «Чемпионским вершинам», приедет на соревнования в Малиновке».

Казалось бы, какая проблема в появлении российской лыжницы в Италии? В конце концов, если спортсменка без проблем смогла туда приехать и приступить к тренировкам, то у нее были возможности и полное право сделать это. Но есть одно но — с 3 по 5 февраля в Тоблахе будет проходить очередной этап Кубка мира. А Юлия присутствовала на официальной тренировке перед пятничными соревнованиями. И занималась она рядом с норвежцами, которые готовятся показать себя на соревнованиях. И они возмутились присутствием лыжницы из отстраненной сборной.

Юлия Ступак. Фото Global Look Press

Возмущения

Одной из первых тренирующуюся Ступак заметила чемпионка мира 2021 года в эстафете норвежская лыжница Тириль Уднес Венг. Она также добавила, что была удивлена ее присутствием. «Да, я видела ее на трассе и была удивлена. В то же время я слышала, что она была и в Ливиньо, на этапе Кубка мира», — приводит слова Тириль Уднес Венг VG.

Член правления FIS Эрик Ресте заявил, что Юлия не должна находиться на трассах Кубка мира в Тоблахе без допуска к соревнованиям. «Я не знаю, какие правила въезда и пребывания в Италии действуют для граждан Беларуси и России. Очевидно, что она не должна тренироваться на трассах Кубка мира без допуска к самим соревнованиям. Совет FIS принял такое решение, и я ожидаю, что оно будет исполнено», — приводит слова Ресте VG.

Директор FIS по кроссу Михал Лэмплот, комментируя новость о тренировках российской лыжницы отметил, что она была в специальном жилете, который выступает в роли аккредитации для выхода на трассу. Он также добавил, что подобного больше не повторится. «Я слышал, что там была Юлия Ступак. Я не знал, что она была на трассе соревнований в жилете, но мы знаем, откуда она его взяла. Мы поговорили с командой и сказали им, что жилет предназначен только для спортсменов, которые будут участвовать в гонке. Это больше не повторится. Будут ли какие-то санкции тем, кто дал ей жилет? Нет, никаких санкций. Повторю: жилет используют спортсмены и менеджеры, которые участвуют в соревнованиях. Так мы можем контролировать доступ», — приводит слова Ресте NRK.

Но были и те, кто отреагировал вполне лояльно. Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам, ныне работающий в сборной Италии немецкий специалист Маркус Крамер не считает тренировки Юлии проблемой: «Я знаю, что она здесь, чтобы тренироваться, вот и все. Не может быть проблемой то, что она здесь тренируется», — приводит слова Крамера VG.

Юлия Ступак. Фото Global Look Press

Реакция россиян

Конечно, возмущения норвежцев, мягко говоря, удивили российскую сторону. Олимпийская чемпионка Вероника Степанова в своем Telegram-канале заявила, что спортсмены имеют право тренироваться там, где хотят. «Говорят, наши норвежские партнеры разнервничались, увидев российскую лыжницу в Тоблахе? Усвойте: не вам, ребята, решать. В большей части Европы россиянам рады, как ждали, так и ждут. А «мы закрываться ни от кого не собираемся», эту цитату я уже приводила. Тренируемся в России? Наш выбор! Есть смысл тренироваться в Италии — значит, будем тренироваться в Италии. За свои, за призовые от спонсоров, например. Ну-ка отними!» — написала Степанова.

Тренер Ступак Юрий Бородавко жестко отреагировал на высказывание Эрика Ресте. Он заявил, что функционеру стоит обратить внимание на свою деятельность. «Он слишком много на себя берет. Российские спортсмены не допущены к соревнованиям, но они так же могут тренироваться в том месте, в котором захотят. Лучше бы Эрик Ресте не скрывал допинговые скандалы в своей федерации и не лез туда, куда его не просят! За все эти годы он скрывал в своей стране допинговые скандалы, а теперь мешает находиться в Европе людям, которые просто отстранены от соревнований. Этот человек давно себя запятнал и не должен быть у руля лыжного спорта Норвегии. Для многих это то лицо, которое дискредитирует весь лыжный спорт этой страны!» — сказал Бородавко «СЭ».