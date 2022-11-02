«Не осуждаю людей, которые хотят сменить гражданство». Говорит Иван Скобрев

Интервью с российским конькобежцем.

Иван Скобрев — представитель не самого популярного вида спорта, конькобежного, но один из немногих, кто остается в игре даже спустя десятилетие после завершения карьеры. Он блистает с эффектной Викторией Синициной в «Ледниковом периоде», работает в академии Евгения Плющенко — в общем, успешно реализовывает себя. Хотя в бытность спортсменом поговаривали, что Скобрев вообще хочет остаться в США, а он в итоге защитил диссертацию в Пограничной академии ФСБ и даже участвовал в праймериз «Единой России». В общем, человек нестандартный и даже непредсказуемый.

«СЭ» поговорил со Скобревым о депутатах-спортсменах, перспективах российского спорта и интригах «Ледникового периода».

Противостояние Плющенко и Тутберидзе больше раздуто прессой

— Иван, вы конькобежец, призер Олимпийских игр, но мы с вами общаемся после выпуска «Ледникового периода», шоу о фигурном катании. Почему ваш вид спорта не может так раскрутиться, как фигуристы?

— Наверное, у каждого вида спорта есть свои болельщики. Фигурное катание у нас вышло на новый качественный уровень и при поддержке государства, и благодаря истории, которая у нас есть, связанная с этим видом спорта. Невероятное поколение наших юных фигуристов, в первую очередь девочек, которые затащили фигурное катание на сумасшедший уровень и доминируют в нем на протяжении последнего десятилетия.

В коньках есть свои традиции, есть и своя история, но все-таки инфраструктура и возможности боления не на таком высоком уровне, как в той же Голландии. Где исторически это зимний вид спорта номер один. Там безумно любят коньки, приходят, болеют, популярность коньков уникальна, ей завидуют все виды спорта кроме футбола.

Иван Скобрев. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

— Тогда что не так у наших коньков?

— Видимо, это наше место — конькобежного спорта в России. Понятно, когда были победы, на чемпионате мира в «Крылатском» были почти полные трибуны. На чемпионате Европы в Коломне — то же самое. Даже в Челябинске всегда приходил народ на Кубок мира. Когда есть результаты и когда есть международные соревнования — люди ходят. Я не скажу, что я был обделен вниманием болельщиков на международных стартах (смеется). Понятно, на чемпионате России не собирается такое количество зрителей, как в фигурном катании. Это заслуга наших фигуристов. Они правда очень популярные — и очень красивые, кстати. И подняли мировое фигурное катание на новый качественный уровень.

— Может, не хватает треш-тока? В фигурном катании сыграли большую роль противостояние Загитовой и Медведевой, другие дуэли. Не вариант для конькобежцев раскрутить что-то подобное?

— Все-таки это немного не моя тема. Я человек, который разговаривал и на итальянском, и на английском, и тренировался в разных командах и странах. Поэтому никогда не попадал в конфликтные ситуации со своими соперниками, а, наоборот, пытался со всеми дружить, чему-то у каждого учиться. Ну и по возможности побеждать их! Мне трудно судить. Все-таки у нас не контактный вид спорта, скажем так. Не единоборства, где это выведено на такой уровень взаимоотношений и подготовки к боям.

— Вы бы ничего не меняли в своей карьере?

— Ничего, не хотелось бы. Мне кажется, у меня все было хорошо в этом плане. Возможно, только побольше побед, в том числе на Олимпиадах, а в целом карьеру я провел на высоком уровне, на мой взгляд.

Иван Скобрев. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

— Вы говорили про отношения Плющенко и Тутберидзе, что они не лучшие, и тот сезон с их перепалками был сверхрейтинговым.

— Я такой человек, неконфликтный, поэтому для меня это... не то чтобы неприемлемо. Если есть некий коммерческий ход, он согласован, не знаю, с менеджерами, пиар-агентствами, то почему бы и нет? Такие вещи позволяют создать дополнительный ажиотаж, привлечь больше зрителей. Возможно, это имеет право на жизнь. Но я стоял от этого в сторонке (смеется).

Сейчас, когда я работаю в академии Евгения Плющенко, узнал об этих нюансах, конечно. И непосредственно внутри нашей команды, и из прессы. Но мне кажется, как такового жесткого противостояния Плющенко и Тутберидзе нет. Это больше пресса раздувает, чтобы привлечь дополнительное внимание. Но если от этого растет число болельщиков, интерес, то это только во благо спорта.

Этери Тутберидзе и Евгений Плющенко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Не совсем понимаю разницу в отстранении россиян между теннисом и другими видами спорта

— У вас были амбиции стать депутатом, но, так понимаю, до заседаний в законодательных собраниях не дошло. Вы ведь наверняка слышали критику депутатов-спортсменов? Мол, не своим делом занимаются.

— Да, у меня были попытки. В том числе на праймериз (их проводила партия «Единая Россия», чтобы отобрать кандидатов. - Прим. «СЭ» ). В 2016 году по Хабаровскому краю. Вы знаете, я объездил почти все районы региона. У меня была повестка в первую очередь спортивная — развитие детско-юношеского спорта, посещение школ, изучение, что необходимо для создания материально-технической базы в образовательных учреждениях для подрастающего поколения.

И опыт спортсменов немаловажен — не каждый может понять, что нужно, не пройдя быт самостоятельно, тем более в непростые 1990-е, на которые пришлось наше становление. И многие школы, которые я посетил, требуют этого внимания. Кто, как не мы, экс-спортсмены, мог его привлечь?

Сейчас этими вопросами занимаются депутаты, которые пришли в депутаты через спорт. Я знаю Светлану Сергеевну (Журову, бывшую конькобежку, чемпионку Турина-2006. - Прим. «СЭ» ) как прекрасного общественника, знаю, как она много встречается с людьми из своего региона, в Госдуме уже не первый созыв. На мой взгляд, нареканий к ее работе у большинства ее избирателей нет. Знаю, конечно, лично Антона Шипулина, но, честно, последнее время не следил, как продвигается его политическая жизнь, поэтому не могу никак комментировать. Но за Светлану Сергеевну вот готов заступиться (улыбается). Я считаю, что она добилась многого, ради чего она пошла в политику.

— Очень много мнений, в том числе от депутатов, по поводу смены гражданства спортсменами, мол, они предатели, нельзя это допускать. Что вы скажете?

— Я считаю, что каждый спортсмен имеет право на то, чтобы выступать на высоком уровне. Не буду говорить, что все средства хороши, но я понимаю тех ребят, которые для продолжения карьеры по разным причинам меняют свое спортивное гражданство. Век спортсмена очень короток, многие девчонки и мальчишки отдали этому делу всю жизнь. Люди должны с пониманием отнестись.

При этом в нашей стране пытаются делать все возможное, чтобы поддержать спортсменов. Я не считаю, что они виноваты во всей сложившейся ситуации. Ребята просто хотят соревноваться, соревноваться честно и представлять в том числе и свою страну. Добиваться результатов, бить рекорды, заработать денег, в конце концов — для себя, для своей семьи. Поэтому я отношусь к людям, решившим сменить гражданство, с пониманием. Не осуждаю.

Иван Скобрев. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Как бы вы поступили в нынешней ситуации?

— Ох, очень трудный вопрос. И деликатный. Не хотел бы оказаться на месте ребят и решать в такой ситуации.

— Вы и сами провели немало времени в США во время карьеры, по профессиональной необходимости.

— Да, это правда. Там прекрасные условия для работы и для жизни, ничего плохого не могу сказать. Но в нынешней ситуации я нахожусь со своей семьей в России, мне здесь нравится, и вся моя рабочая деятельность связана с Россией.

— Глава МОК Томас Бах в последнее время предлагает допустить тех российских спортсменов, кто не поддерживает специальную военную операцию. Вариант?

— Так очень сложно комментировать, тема тяжелая. Скажу, что я как бывший спортсмен и человек, который болеет за наш спорт и вообще за спорт во всем мире, хочу, чтобы наши команды и наши спортсмены как можно быстрее вернулись на международные турниры и имели возможность соревноваться с лучшими атлетами мира. Я не совсем понимаю разницу, потому что есть виды спорта, где можно участвовать, — теннис, велоспорт.

— Сейчас, кстати, популярно переходить в другие виды спорта — Трусова в прыжках в длину засветилась, Ягудин — в беге.

— Я тоже много где себя пробовал — и в хоккее, и в большой теннис играю и, собственно, на фигурных коньках катаюсь, и плавал, и триатлоном занимался, велоспорт — один из моих любимых видов. Это нормальная практика, что ребята в подготовке и в поиске лучшего себя занимаются или увлекаются другими видами спорта. Я к этому отношусь только положительно.

Иван Скобрев и Виктория Синицина в «Ледниковом периоде». Фото Дарья Исаева, «СЭ» Фото Дарья Исаева, «СЭ»

С Никитой Кацалаповым недопонимания нет

— Про ваши занятия фигурным катанием. В марте состоится турнир, чемпионат России по шоу-программам, где могут участвовать не только фигуристы. Не хотели бы бросить вызов фигуристам?

— Слышал про этот турнир, да, и я его жду на самом деле. И даже жду приглашения, если так можно говорить. Почему бы не поучаствовать? Единственное что — мне нужно за кого-то держаться (смеется). Независимо от моего умения кататься на фигурных коньках хотелось бы кататься с кем-то, а не одному. Может, кто-то из чемпионок прошлого согласится.

— Вы стали чемпионом «Ледникового периода» в тот год, когда выступали. Многое изменилось с 2014-го?

— О да. Планку нам очень высоко поставили наши наставники и те люди, которые ставят нам программы, — это команда Александра Жулина и Ильи Авербуха. Получается, что с первых программ приходится делать какие-то сумасшедшие номера, элементы.

— Выиграть хочется?

— Спрашиваете еще. Конечно, хочется получить достойные оценки, потому что график такой, что нужно успеть поставить номер меньше чем за неделю. Проводишь по пять часов в день на льду, это минимум, когда мы готовили первые четыре номера. Ты постоянно в работе, нагрузке, воспоминаниях о том, что ты там поставил, чтобы все это прокатать. Хочется сделать идеально и после этого получить высший балл.

Выиграть... Я думаю, каждая пара в нашем проекте хочет оказаться на первом месте турнирной таблицы, уж точно не хочет проиграть и быть внизу. Потому что я не видел ни одной равнодушной пары, все приезжают, все хотят показать свое умение кататься, сделать все, чтобы номер был сложнее, и получить 12 баллов из 12. Здесь очень большая доля спортивной составляющей.

— У Никиты Кацалапова не было требований по обращению с партнершей, его женой?

— Мы постоянно на связи с Никитой, никакого недопонимания нет. Даже сегодня элементарно на тренировке делал одну из поддержек с Викторией, только вышел на каток Никита — я подъехал к нему первым, попросил подстраховать, подсказать, правильно ли делаем, неправильно. У нас очень хорошие отношения, да и сами ребята здорово относятся к фигурному катанию и своей работе. Все нормально.

Иван Скобрев и Виктория Синицина в «Ледниковом периоде». Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Пожелание одно — чтобы дети были лучше и успешнее меня

— Как у вас дела семейные? Не так много информации. Насколько помню, раньше семья жила в США.

— Да, там все было не так просто. С рождением двоих детей я и в соцсетях стал меньше появляться, потому что сейчас жизнь уже не принадлежит мне на сто процентов (смеется). Есть дети, есть обязанности перед домом, супругой, собака, кошка. Поэтому если раньше дом работал на меня, все переживали, чтобы папа выспался, был готов к соревнованиям, то теперь приходится отдавать долги. Стараюсь проводить больше времени с детьми, делать с ними домашнее задание и обучать их правильному подходу к тренировкам. На публичную жизнь осталось меньше времени.

— Вы сейчас счастливы?

— На 100 процентов. Дети здоровые, мальчишки занимаются хоккеем, учатся на пятерки и четверки, все живы и здоровы, слава богу. Поэтому как здесь можно быть несчастливым? Пожелание только одно — чтобы дети были лучше и успешнее меня и радовали своими жизненными успехами.

— Хотите, чтобы они стали чемпионами?